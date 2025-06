Cuando la hípica no entiende de edad

La localidad italiana de San Giovanni in Marignano acoge hasta el domingo el Campeonato de Europa de Veteranos de Salto de Obstáculos. España acude con un equipo sólido y cargado de experiencia con jinetes y amazonas de más de 45 años. El evento se disputa por segundo año consecutivo en las cuidadas instalaciones del Horses Riviera Resort y reúne a jinetes veteranos de todo el continente.

El equipo español lo forman Noelle Bayarri Moore con "Erdeven du Tertre", María Dolores Zambrano Ortega-Monasterio con "Noa van de Nachteg", Juan Queipo de Llano Álvarez de Toledo con "Tanaka", Diego Usón Olaso con "Caravaggio de Lison Z" y Carmen Casán Serneguet, que ejercerá como jefa de equipo, con "Cervantes de Capellán". Completan la delegación como reservas Alejandro González Primo de Rivera con "Land Ho Mister Mars" y Javier Catalán Gil con "Favorit du Fresne". Los recorridos estarán firmados por el italiano Mario Breccia.

"Os presento a ''Erdeven du Tertre'', de 11 años. Llevamos juntos desde abril y no puedo estar más contenta con los resultados", asegura Noelle Bayarri sobre su compañero esta edición. "La categoría de veteranos creo que era algo que hacía falta en el deporte hípico en España. Aporta una motivación extra a muchos jinetes, les da un objetivo claro y les anima a seguir entrenando con la misma ilusión y ganas de siempre por este deporte", asegura. Eso precisamente es lo que transmite este campeonato: continuidad, entusiasmo y una forma de reivindicar que la hípica no entiende de edades.

María Dolores Zambrano ha vivido prácticamente toda su vida a caballo y afronta esta cita con una carga emocional muy especial: "Este Campeonato de Europa representa todo: toda mi vida hípica, toda mi trayectoria. Desde que empecé siendo campeona de España con 14 años hasta llegar aquí, ha sido un camino muy valioso. Es en momentos como este cuando te das cuenta de todo lo vivido, de los muchos años dedicados a este deporte, que ha sido mi vida. Y aquí sigo compitiendo, representando a mi país, que es lo más grande que se puede hacer, y compartiéndolo con lo que más amo: los caballos".

Juan Queipo de Llano, jinete metódico y de intuición, reconoce que no sigue rutinas supersticiosas, pero sí tiene claro cómo activar a sus caballos antes de entrar en pista: "Realmente no tengo ningún truco especial. Sí que me gusta cuando salgo a la pista antes de empezar el recorrido, poner a los caballos atentos. Entonces alargo un poquito, acorto… los activo un poco antes de empezar, porque muchas veces si no haces eso, los caballos no conectan.En cuanto a amuletos… no tengo. Y si tengo alguno, no es confesable", dice.

Diego Usón ya sabe lo que es subirse al podio en ediciones anteriores: "Estoy aquí en Italia para participar en mi tercer Campeonato de Europa de Veteranos. Hasta ahora ha sido una experiencia muy positiva: he conseguido una medalla de oro individual y una de plata individual en las ediciones anteriores. Por equipos, quedamos quintos el primer año y cuartos el segundo. Mis aspiraciones para este tercer Europeo son claras: conseguir una medalla por equipos, que es mi mayor objetivo y, si es posible, volver a subir al podio a nivel individual. Es dificilísimo, pero no imposible".

Hoy se disputa la Caza, primera calificativa y el viernes se disputará la prueba por equipos. El domingo se celebrará la gran final individual.