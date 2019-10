No se sabe qué va a suceder con el clásico Barcelona-Real Madrid. Una de las soluciones podía ser el aplazamiento si la causa de fuerza mayor que alega LaLiga persiste y, por tanto, no se va poder asegurar la seguridad de ambos clubes no se va a poder mantener la normalidad de un partido de estas características. Desde el Consejo Superior de Deportes, según informaba Marca, tampoco ven bien que se juegue en el Camp Nou.

Un aplazamiento ha ocurrido otras veces, recordaban algunos ayer en el Santiago Bernabéu, como le sucedió al Real Madrid en aquel encuentro que no se pudo disputar en Vigo porque el estadio no estaba en condiciones para disputarse. Se aplazó, se disputó más tarde y no alteró nada

Si se aplazase el encuentro, habría que encontrar una fecha en un calendario apretado porque hay Eurocopa en verano y hay varias jornadas de Liga que se disputan entre semana. De aquí a las fiestas de Navidad, la única semana en la que no hay nada entre semana es la del 2 de diciembre. Hay un parón antes pero es para los encuentros internacionales de selecciones. Después habría que afinar bien porque en enero se disputa la Supercopa, aún sin sede y después entre semana, la Copa del Rey y cuando ésta termine, comienzan los octavos de la Champions.

Y eso que esta temporada se ha intentado adelgazar las fechas con las eliminatorias a partido único. Si no fuesen Real Madrid y Barcelona los equipos, todo sería más fácil, pero es bastante probable que ambos lleguen bastante lejos en todas las competiciones y su calendario sea apretado hasta el final. Quizá habría que esperar a marzo para esperar cómo se desarrollan las eliminatorias de Champions y encontrar huecos. Pero en marzo es cuando se juega el encuentro de vuelta.