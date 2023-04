¿Cuántos partidos ha jugado Enrique Ponce con el Real Madrid?

Si quiere saber cuántos partidos ha jugado el torero Enrique Ponce con el Real Madrid, «Veteranos y noveles» es el libro que busca. Una enciclopedia con todos los jugadores que han pasado por la historia del Real Madrid e incluso los que no han pasado. Porque Ponce sólo jugó un amistoso con el Real Madrid en el que se enfrentaba al Atlético que tenía a José Tomás como delantero.

Esas curiosidades también las satisface la obra de Javier Vázquez, que lleva el subtítulo de «Enciclopedia de jugadores del Real Madrid» y está publicada por geoPlaneta. Curiosidades como comprobar que futbolistas como Kubala, Gaínza o Enrique Collar también vistieron alguna vez la camiseta madridista. Jugadores como ellos y alguno de esos fichajes que nunca llegaban a ningún sitio, como Edwin Congo o Manolo Canabal, figuran en un anexo al final del libro, el de los futbolistas que nunca llegaron a debutar en partido oficial.

Esas son las rarezas que Javier Vázquez refleja con detalla en su libro, pero antes de llegar ahí, cualquier aficionado puede conocer el nombre de todos los jugadores que han pasado por el Real Madrid en su historia, desde Santiago Bernabéu a Peter Federico. En orden alfabético, para que cada futbolista sea más fácil de localizar con una ficha que incluye todos los datos necesarios para conocer a los jugadores: nombre futbolístico, nombre real, posición en el campo, fecha del debut, goles...

«El libro es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación. Durante años he buceado en fuentes literarias y periodísticas, he leído multitud de crónicas deportivas, he visto vídeos y he exprimido enciclopedias y páginas web para conseguir una base de datos fiable. Ha sido un largo período de estudio lleno de pasión por este equipo y por este club, en el que ha habido momentos de felicidad pero también de desesperación, sobre todo cuando no encontraba información sobre ciertos jugadores que vistieron la camiseta del Real Madrid en los primeros años de vida del club», explica el autor. Cuando le tocaba bucear por aquellos tiempos «en los que no había registros o el deporte del foot-ball no atraía el interés de los medios de comunicación».

«El estudio de los jugadores y de la historia del Real Madrid me ha brindado la oportunidad de revivir partidos inmensos, victorias épicas, remontadas históricas, grandes títulos conseguidos y épocas hegemónicas, y, sobre todo, de percibir la grandeza del club, la grandeza de lo más grande. Creo que el lector sentirá este mismo placer cuando viaje a través de las fichas de los jugadores. Por encima de todas las cosas, el infinito cariño con el que he escrito estas páginas es directamente proporcional a las satisfacciones que me han procurado los futbolistas blancos a lo largo de la vida», añade.