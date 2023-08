¿Cuántos títulos suma Messi después de ganar la Leagues Cup?

Gracias a la Leagues Cup que ha sumado con el Inter Miami, Leo Messi ya acumula 44títulos en su carrera con lo que ha igualado a Dani Alves como el futbolista con más trofeos de la historia.

El genio argentino solo tenía por delante en esta clasificación a su ex compañero brasileño en el Barcelona, que ahora está siendo juzgado en España por agresión sexual.

En menos de un mes en el Inter Miami, Messi ha transformado radicalmente la dinámica de un equipo perdedor (colista en la Conferencia Este de la MLS con once partidos seguidos sin ganar) y le ha liderado a una milagrosa trayectoria que de momento ha adornado con el triunfo en la Leagues Cup frente al Nashville (1-1, 9-10 en la tanda de penaltis).

Existen algunas informaciones contradictorias sobre cuántos títulos tiene en realidad Alves y algunas estadísticas consideran que ganó 43. Sin embargo, la FIFA, en una publicación de 2021 en X (la antigua red social conocida como Twitter), reconoció 44 títulos en la trayectoria del lateral derecho.

El impresionante palmarés de Messi incluye el Mundial Qatar 2022 y la Copa América de 2021 con Argentina así como cuatro Champions League con el Barcelona.

Messi y su equipo no tendrán mucho tiempo para celebraciones, ya que le esperan nuevos retos en la Copa US Open y la MLS. El más inmediato es el duelo del miércoles 23 contra el Cincinnati en la semifinal a partido único de la Copa US Open. Este torneo, similar a formatos de copa de otros países como la Copa del Rey de España, pondrá a prueba la capacidad de resistencia física y mental de un Inter Miami que ha disputado siete partidos en el último mes y que jugará a domicilio ante el mejor conjunto de la MLS este año, un Cincinnati que camina como líder destacado de la Conferencia Este, con 51 puntos y ocho de ventaja sobre el segundo (el New England Revolution).

Pese al milagroso y espectacular triunfo en la Leagues Cup, el Inter Miami previo a la llegada de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba estaba hundido en la MLS como colista del Este con once partidos seguidos sin ganar (ocho derrotas y tres empates).

Uno de los nombres más destacados del Cincinnati es el del argentino Luciano Acosta, que lleva 12 dianas en liga y que está empatado con Denis Bouanga (Los Angeles FC) como el segundo máximo goleador solo por detrás de Hany Mukhtar (Nashville, 13 tantos). El Cincinnati cayó precisamente contra el Nashville en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, pero ese fracaso les ha permitido descansar más de dos semanas antes de reengancharse este domingo a la MLS en un difícil partido contra el Columbus Crew (ambos conjuntos son rivales del estado de Ohio). La otra semifinal de la Copa US Open la jugarán el Houston Dynamo y el Real Salt Lake.

En cuanto a la liga, el Inter Miami volverá a competir en la MLS el sábado 26 de agosto y lo hará fuera de casa frente a los New York Red Bulls. Posteriormente tendrá dos encuentros a priori exigentes, ya que recibirá al Nashville en Miami y luego viajará a California para enfrentarse a Los Angeles FC (LAFC) de Carlos Vela, vigente campeón de la MLS Cup. El Inter Miami, con solo 18 puntos tras 22 partidos, está obligado a firmar una notable remontada en sus últimos 12 encuentros de liga si quiere estar en los playoff.

Sin contar los partidos de este domingo, el conjunto de rosa se encuentra a 12 puntos del DC United de Wayne Rooney, el equipo que actualmente es noveno en el Este (el último puesto que da acceso a los playoff).