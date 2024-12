La ex cuñada de Oscar Pistorius se rompe tras ver a su nueva novia: "¡Hay que estar enfermo!"

La vida sentimental de Oscar Pistorius se ha convertido en protagonista de una gran polémica en los últimos días. El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió de prisión el pasado mes de enero tras más de una década de condena por matar a su novia Reeve Steenkamp. Pistorius, en libertad provisional, disparó múltiples veces a Steenkamp a través de la puerta del baño de su casa el día de San Valentín de 2013. Finalmente, en 2014 fue declarado culpable de asesinato y condenado a 13 años y cinco meses de prisión.

Ahora el doble amputado apodado 'Blade Runner' parece ver la luz con un nuevo amor que ha dejado a todo el mundo impactado por su increíble parecido con la modelo a la que quitó la vida.

Se trata de una consultora de gestión empresarial de Wakkerstroom en Mpumulanga y amiga de la familia desde hace mucho tiempo. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado a Netwerk24 que Pistorius y Greyling mantienen una relación romántica, aunque los detalles se mantienen estrictamente privados.

Tras hacerse pública la relación, la nueva novia de Oscar Pistorius recibió una dura advertencia de la madre de su víctima, quien la alerta de que Pistorius aún sufre problemas de ira.

La afligida madre de Reeva decidió pronunciarse en contra de Pistorius, con la esperanza de que su nueva novia no corra la misma suerte.

"No entiendo cómo ella no ve una señal de alerta sobre él porque no ha perdido su problema de temperamento" afirmó en declaraciones recogidas por The Sun.

"Se suponía que debía estar bajo tratamiento de control de la ira cuando estaba en prisión, pero no fue así. Él sigue siendo un peligro para las mujeres. Reeva sólo lo conoció durante tres meses, está muerta y él nunca confesó”, sentenció.

¿Está tan enfermo?

Ahora le ha tocado el turno a la hermana de la fallecida que se ha mostrado horrorizada con esta relación. Simone admite que lloró al leer la historia del nuevo amor de Oscar.

'Miro las fotografías de esta mujer y se me pone la piel de gallina y siento escalofríos recorriendo mi columna vertebral. Lo que me sorprende es que se parece tanto a mi Reeva. Tiene la misma complexión, la misma cara y el mismo pelo, incluso los mismos ojos. ¿Está tan enfermo como para querer encontrar a alguien que se le parezca?", afirma en declaraciones a Daily Mail.

'Tengo que preguntarme si después de haber matado a Reeva, ¿quería reemplazarla por otra? 'También tengo que preguntarme cómo una mujer puede cerrar los ojos por la noche e irse a dormir con un hombre que sabe que disparó cuatro balas que mutilaron la carne de una mujer que dice haber amado. Esas balas eran balas Black Talon, cuyo uso es ilegal incluso en animales, pero él puso una bala en la cabeza de mi Reeva y tres más en su cuerpo que hicieron cosas terribles. ¿Cómo puedes abrazar a un hombre que sabes que tiene ese detonante acechando en su interior?" añade.

Una dura advertencia

"Esto me demuestra aún más que no siente ningún remordimiento por lo que le hizo a Reeva. Reeva encontró a Oscar totalmente encantador al principio durante los primeros tres meses y sin duda le pasa lo mismo a esta mujer, pero luego cambia y se vuelve más controlador. Se volvió muy posesivo y Reeva quería terminar con él, pero Oscar no lo permitió. Siempre estaré convencida de que ella terminó la relación esa noche y él perdió todo el control. Si él no podía tenerla, nadie podía, así que cogió su arma y le disparó. La asesinó. Eran balas especiales que se expandían al impactar con la carne humana. Esta nueva mujer sabe que un juez lo declaró culpable de asesinato, lo que significa que debe saber que él ha sido encontrado capaz de hacerle eso a una mujer, ¿pero ella se acuesta con él?", continúa explicando la desconsolada ex cuñada de Pictorius.

"No tengo nada en contra de ella, pero le advertiré que duerma con un ojo abierto. Él tiene dentro de sí el potencial de volver a hacer lo que le hizo a Reeva y no quiero que eso se repita nunca más", concluyó.