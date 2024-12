El escalofriante aviso de la madre de Reeva Steenkamp a la nueva novia de Oscar Pistorius

Oscar Pistorius ha sorprendido a todos con su nueva novia, una asesora empresarial de 33 años cuyo parecido con la modelo asesinada por el atleta provoca escalofríos.

Oscar con su novia asesinada Reeva (izquierda) y su nuevo amor Rita (derecha) Instagram

El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió de prisión el pasado mes de enero tras más de una década de condena por matar a su novia Reeve Steenkamp. Pistorius, en libertad provisional, disparó múltiples veces a Steenkamp a través de la puerta del baño de su casa el día de San Valentín de 2013. Finalmente, en 2014 fue declarado culpable de asesinato y condenado a 13 años y cinco meses de prisión.

Ahora, el doble amputado apodado 'Blade Runner' parece ver la luz con un nuevo amor y la familia de Reeva no ha podido contenerse.

Se trata de Rita Greyling, una impresionante rubia de 33 años que trabaja de consultora de gestión empresarial de Wakkerstroom en Mpumulanga y es amiga de la familia desde hace mucho tiempo.

Tras hacerse pública la relación, la nueva novia de Oscar Pistorius ha recibido una dura advertencia de la madre de su víctima, quien la alerta de que Pistorius aún sufre problemas de ira.

La afligida madre de Reeva ha decidido pronunciarse en contra de Pistorius, con la esperanza de que su nueva novia no corra la misma suerte.

Una fuente cercana a Pistorius asegura que el atleta está tratando de reconstruir su vida de forma discreta y evita bares, restaurantes y la vida púbica en general. “Está intentando reintegrarse lentamente a la sociedad, pero eso lo está haciendo a través de familias con las que ha estado unida durante décadas y es un proceso lento, afirma.

Un peligro para las mujeres

Pero, a pesar de su deseo de privacidad, la madre de Reeva ha estallado tras conocer su nueva relación. "No entiendo cómo ella no ve una señal de alerta sobre él porque no ha perdido su problema de temperamento" afirma en declaraciones recogidas por The Sun.

"Se suponía que debía estar bajo tratamiento de control de la ira cuando estaba en prisión, pero no fue así. Él sigue siendo un peligro para las mujeres. Reeva sólo lo conoció durante tres meses, está muerta y él nunca confesó”, sentenció.

Al parecer, Rita tiene algo en común con Pistorius, ya que fue noticia cuando Willem Kruger desapareció en la despedida de soltero de su hermano Ghini. Su cuerpo fue encontrado nueve días después y su muerte está siendo investigada como un asesinato.

Según algunas fuentes, el hecho de que sus familias se hayan visto obligadas a vivir a la sombra de un asesinato los unió. La sentencia de Pistorius termina en 2029 y actualmente se encuentra en libertad condicional.