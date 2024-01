¿Un predicador bajo amenaza?: Así será la vida en libertad de Oscar Pistorius

El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius sale de prisión en libertad condicional tras más de una década de condena por matar a su novia Reeve Steenkamp. El condenado, de 37 años, no podrá salir de la zona de Pretoria. Se espera que inicialmente viva en la mansión de su tío en el lujoso suburbio de Waterkloof, en Pretoria, donde vivió durante su juicio por asesinato y donde estuvo en arresto domiciliario durante un período en 2015-2016.

Pistorius disparó múltiples veces a Steenkamp a través de la puerta del baño de su casa el día de San Valentín de 2013. Finalmente fue declarado culpable de asesinato y condenado a 13 años y cinco meses de prisión, y lleva encarcelado desde finales de 2014. Su puesta en libertad ha sido condenada por activistas de los derechos de las mujeres, que creen que su libertad condicional envía un mensaje equivocado.

Sin embargo, Themba Masango, secretario general de 'Not In My Name International', ha afirmado que Pistorius puede optar a la libertad condicional: "Según la legislación sudafricana, Oscar Pistorius fue acusado, pasó por un juicio y fue internado en los servicios penitenciarios".

"Y ahora, como cualquier otro preso, reúne los requisitos para la libertad condicional, está recibiendo la libertad condicional y va a salir. Creo que eso es lo que llamamos justicia, es justicia punitiva, y también creemos en la justicia rehabilitadora", ha declarado Masango.

Sin embrago, la vida de Pictorius en libertad no será fácil y deberá someterse a severas restricciones. "Se aplicarán a Pistorius las condiciones generales de libertad condicional. Por ejemplo, se espera que esté en casa a determinadas horas del día", señaló el Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) de Sudáfrica en un comunicado recogido por los medios locales.

"No podrá consumir alcohol y otras sustancias. (...) Al igual que otras personas en libertad condicional, Pistorius tiene prohibido realizar entrevistas con los medios de comunicación", añadió.

Estas restricciones serán válidas hasta el vencimiento de la sentencia del atleta en 2029, indicó el DCS, que destacó también que su "perfil público elevado" no lo "diferencia de otros reclusos ni justifica un trato inconsistente".

Un predicador que deberá vigilar sus espaldas

Pistorius pasará su tiempo como hombre libre en la lujosa villa de tres pisos con 12 camas de su tío, ubicada en el exclusivo suburbio de Waterkloof. Sin embargo, Pistorius no podrá hablar con ningún medio. En el suburbio diplomático y de élite de Waterkloof, en la capital, donde vive Arnold, vallas eléctricas protegen todas las propiedades (a menudo valoradas en unos 10 millones de euros) y hombres de seguridad permanecen apostados frente a las puertas. Algo que sin duda vendrá bien al atleta que está seriamente amenazado.

"Nunca podrá ir a ningún lado por el resto de su vida sin mirar por encima del hombro", confirma una fuente a Daily Mail. La policía de Johannesburgo ha recibido información que sugiere que diferentes bandas de la ciudad buscan venganza por el asesinato de Reeva. Tiene enemigos jurados, dos de los cuales aparecieron en la tribuna pública en su juicio por asesinato en el Tribunal Superior de North Gauteng en 2014. Uno de esos hombres duros fue el exfutbolista Marc Batchelor, que fue asesinado a tiros en un ataque de mafiosos en Johannesburgo y otro fue Mikey Schultz, un asesino a sueldo convicto.

Mientras estaba en libertad bajo fianza antes de su condena, nuevamente en la casa de Arnold, Pistorius mostró su preocupación por ser asesinado y se mantenía alejado de las ventanas para evitar la amenaza.

Pistorius será monitoreado hasta 2029, cuando finalice su condena. Asimismo, se verá obligado a someterse a una terapia para el manejo de la ira y a asistir a programas sobre violencia de género. Las visitas a los clubes nocturnos que alguna vez frecuentó están estrictamente prohibidas. En prisión entabló relación con un mafioso checo. Sufrió heridas en una pelea con un compañero recluso por un teléfono de la cárcel en 2017. Un año antes, requirió tratamiento en sus muñecas después de una supuesta caída en su celda. Su familia niega que haya sido un caso de autolesión.

Se cree que puede involucrarse en empresas asociadas con su tío Arnold, un empresario inmobiliario y de turismo aunque desde su entorno también apuntan a que podría convertirse en predicador. Según su entorno desarrolló su fe cristiana, animando a sus compañeros convictos a leer la Biblia y adorar a Jesús. Un camino en el que podría profundizar ahora en libertad.