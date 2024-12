La curiosa narración de Yamal: así vivió su golazo frente a Francia en la semifinal de la Eurocopa

Por mucho que pasen los años, los aficionados españoles siempre recordarán el histórico gol que Lamine Yamal consiguió anotar con la Selección en una calurosa noche de verano en Alemania. Fue el pasado 9 de julio cuando el joven talento español dejó al mundo del fútbol boquiabiertoal lograr uno de los goles de la pasada Eurocopa. El tanto de Lamine Yamal contra Francia fue fundamental en el camino que llevó a la selección española de fútbol a lograr su segundo trofeo en esta prestigiosa competición internacional.

La hazaña lograda por los españoles en Alemania, fue seguida muy de cerca por la famosa plataforma de Prime Video, que no quiso perderse ni un detalle sobre el recorrido que llevó a nuestros jugadores a ganar este año la Eurocopa. Un documental que estrenaron el pasado viernes 29 de noviembre bajo el título: “Un equipo llamado España. El camino hacia la cuarta”.

La Selección Española en la entrega del trofeo de la Eurocopa de 2024 Prime Video

“El gol de tu papá”. Así ha decidido titular la mencionada plataforma uno de los capítulos que ya se encuentran disponibles. Un episodio que explica detalladamente cómo fue el recorrido que realizó la Selección con motivo de su partido de semifinales de la Eurocopa contra Francia. Hace unos días el propio Yamal conseguía incendiar las redes sociales después de que esta plataforma de vídeo decidiera promocionar su documental haciendo público un divertido clip protagonizado por Lamine y Nico, en el que el futbolista del Bilbao se sorprende al ver la tranquilidad de su compañero durante el viaje del equipo en autobús hacia las semifinales del torneo.

Así vivió Lamine Yamal su histórico gol contra Francia

Ahora Yamal vuelve a ser noticia, en esta ocasión gracias a su épica narración de este histórico gol que consiguió anotar en las semifinales de la Eurocopa. “Me acuerdo de que llevábamos unos veinte minutos de partido cuando me di cuenta de que Francia tenía un problema en el medio”, comienza explicando el joven talento español.

Lamine Yamal destaca cómo los franceses “dejaban a la gente suelta en esta zona del campo”, un detalle que fue clave para aprovechar los espacios y conseguir el que por el momento era el primer gol del partido. “Nacho se la da a Dani y tengo suerte de que el rebote le cae a Morata”, continúa explicando.

España vs Francia en la Eurocopa 2024 Igor Kupljenik / Zuma Press / Co Europa Press

Tras rozar levemente en el capitán de la Selección, finalmente “me llega a mi el balón”. Fue entonces cuando, a pesar de su juventud, Lamine Yamal fue capaz de analizar la situación para tomar la mejor decisión posible en esta jugada. Así lo explica el extremo: “Ahí me paro y veo que Nico, como un pesado siempre me la está pidiendo… Yo por dentro pensaba que se la iba a dar a Morata, pero no se qué me da en la cabeza que me dice: no, párate…”

“Tenía tanta rabia en el cuerpo que le di con todo”

Con toda la naturalidad del mundo, Yamal explica como “la pierna me pasa sola por encima”, lo que hizo que terminara desechando la opción de pase hacia Morata para terminar disparando directamente a portería. “A la que veo que Rabiot me deja un poco de espacio y se va para e otro lado…” anuncia con pausa el jugador del Barcelona.

“Tenía tanta rabia en el cuerpo que le di con todo, con todas mis fuerzas”, explica el joven futbolista español. Y es que fue el propio Rabiot quien precisamente había criticado días antes a Yamal para tratar de presionar al español de cara a este importante choque de semifinales. “El gol de tu papá hermano”, termina diciendo Yamal con una gran sonrisa en la cara.

España vs Francia en la Eurocopa 2024 Paul Terry / Zuma Press / Contac Europa Press

Sus propios compañeros alucinaron con el gran gol que acababa de anotar el joven futbolista español en unas semifinales de Eurocopa., se escucha decir a, se pregunta; quien también afirma que el gol de Lamine Yamal fue fundamental para darle otro aire al encuentro:sentencia el jugador de la Selección.