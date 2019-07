Las cuentas del Barcelona para el fichaje de Griezmann

Bartomeu explicó de dónde han salido los 120 millones que ha abonado para liberar a Griezmann de su contrato con el Atlético. «Hemos pedido un préstamo de 35 millones de euros a devolver en seis meses y los 85 restantes se finaciaron de las facturas pendientes de cobrar por traspasos de jugadores», desglosa Bartomeu. «Son importes elevados y se requieren unos días», añade para explicar que el Barcelona haya tardado tanto en hacer efectivo el fichaje.

Además el jugador desveló cómo había sido elegido su dorsal: una votación familiar ha decidido que el «17» sea el número de Griezmann. El número que ha lucido durante sus cinco temporadas en el Atlético es de Coutinho. «El 7 ya tiene nombre», dice «y hemos ido mirando qué números había y por votación entre la familia salió el 17», explicó el francés en su presentación con el Barcelona. Un acto que se ha retrasado un año porque en la familia Griezmann cuentan todos en las decisiones. El francés ya pudo fichar por el club azulgrana la temporada pasada, pero decidió continuar en el Atlético. «Tengo una familia que mover, una hija que estaba en el cole, con amigos y amigas. A mi mujer la veía bien allí, yo estaba bien y no estaba preparado para dar ese paso. Pensaba que todavía me faltaba algo por hacer en el Atlético, pero este año ha sido diferente», argumenta el francés.

Esa decisión no gustó demasiado en algunos sectores del Barcelona. Tampoco Messi se mostró muy comunicativo cuando le preguntaban por el francés, pero Griezmann no encuentra problema en su relación con las estrellas del equipo azulgrana. «Creo que con asistencias podemos arreglarlo todo», bromea sobre el posible malestar de Leo y de Suárez por su llegada.

«La Decisión» fue el nombre del documental en el que desvelaba que iba a continuar en el Atlético un año más. Una manera de anunciarlo que no convenció ni en su actual club ni en el anterior. Pero no cree que tenga que pedir perdón por ello. «He hecho varias cosas más en mi pasado y nunca me he arrepetentido. Quería demostrar lo que no se ve. No jugué con ninguna de las dos partes y lo más importante es que al final estamos juntos y con muchísimas ganas de vestir esta camiseta. Si hay que pedir perdón será en el campo, donde mejor hablo», asegura.

Griezmann se ha marchado del Atlético dejando dolidos al club y a la afición. Quizá por eso quiso agradecer en su discurso inicial el trato de «[Enrique] Cerezo, del Atlético y de todos los compañeros» que le ayudaron a ser «un jugador importante».

Pero al Atlético no le bastan los agradecimientos y la salida se ha complicado en las últimas semanas. «Las conversaciones con el Atlético no han sido posibles y el Barcelona ha tenido que pagar la cláusula», asegura el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

El Atlético se ha sentido traicionado por el Barcelona y reclama que el club azulgrana abone el valor de la cláusula de Griezmann anterior al 1 de julio, cuando se rebajaba de 200 a 120 millones de euros. Una reclamación sin fundamento, en opinión del máximo mandatario azulgrana. «Entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses igual que nosotros. He hablado estos últimos días con Cerezo, pero no veo que esto tenga ninguna evolución positiva pare ellos. Nosotros contactamos con Antoine después de ese vídeo. No con él sino con su entorno, y no hay nada de marzo ni de abril ni nada de nada», afirma.