De Jong, ¿complemento o competencia de Busquets?

Si la primera parte del partido contra el Chelsea (derrota por 1-2) fue la del estreno de Griezmann, en la segunda le tocó el turno a De Jong. La valoración general de su actuación puede calificarse de discreta, aunque de los detalles sí se pueden extraer conclusiones. Jugó de mediocentro, «hizo de Busquets», un puesto muy específico en el que tienes que tener mucha personalidad. Y el holandés la tuvo, para pedir el balón constantemente y tratar así de iniciar el juego de posesión metido entre los centrales. También es un puesto en el que la inteligencia es decisiva, y Frenkie la mostró en algunos robos de pelota por anticipación.

El problema es que después del primer cuarto de hora tras el descanso, el Barça perdió el control y sin balón, De Jong se difuminó. Tuvo que correr para atrás constantemente y perdió el sitio y desapareció. Sólo es pretemporada, y Valverde está haciendo pruebas. El nuevo fichaje se mostró «contento» con el debut, aunque triste por la derrota, y destacó lo que le han ayudado sus compañeros en integrarse al club, especialmente Busquets.

La pretemporada servirá para ver si De Jong va a ser competencia para el canterano o un complemento a su lado en el medio. «Contra el Chelsea ha jugado de pivote, pero también puede hacerlo de interior. Ya veremos», reflexionó Valverde. Frenkie jugó este primer partido con Rakitic al lado, aunque también podría ocupar el sitio del croata, uno de los futbolistas más utilizado por Valverde. «Rakitic debe luchar para ganarse el puesto, como cada año. Veremos qué pasa. Siempre ha peleado y lo ha conseguido, pero ahora tiene mucha competencia», dijo el entrenador, confiado en que esta lucha entre grandes nombres mantendrá atentos a todos sus futbolistas. «Hay muchos grandes jugadores en nuestro centro del campo, pero no me asusta la competencia. De ser así no habría venido al Barça», opinó De Jong. Busquets, Rakitic, Arthur, De Jong, Arturo Vidal y Aleñá. Seis hombres para tres puestos.