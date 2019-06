De Ligt dice no al Barcelona

De ligt ha dicho no al Barcelona, aconsejado por su agente, Mino Raiola. El defensa del Ajax era uno de los objetivos del mercado del verano del conjunto azulgrana, que confiaba en su llegada. Pero extrañaba que tardase tanto en decidirse y que retrasase su decisión. Ahora, según la Cadena SER, todo eso tiene sentido. El representante no estaba nada convencido y el jugador, siguiendo su consejo, ha decidido no fichar por el Barcelona.

Raiola tiene fama de ser uno de los agentes más duros del fútbol, que pelea hasta el último euro y en el Barcelona no han logrado convencerle para que su representado acabe jugando en el Camp Nou. Iba a ser una de las primeras operaciones del verano del Barcelona y ahora se ha caído. La siguiente tiene que ser la llegada de Griezmann, aunque ni el jugador ni el club dicen nada.