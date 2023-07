Las declaraciones más duras de Michael Phelps: "Pasé 45 días en un centro de tratamiento"

Michael Phelps ya lleva retirado siete años, pero su legado es eterno al contar con 28 medallas olímpicas y 32 mundiales). El ya exdeportista habló sobre algunos de los problemas que tuvo que superar. "En los Juegos de 2012 -se arranca Phelps- no estaba preparado y traté de fingir. Mentalmente era un desafío. Cuanto más preparado estés, más fácil será, solo basta con decir: ‘está bien, es genial’. Estás cómodo y relejado. He pasado por montañas rusas emocionales todos los días. A lo largo de mi carrera, muchas personas me ayudaron a ser lo más fuerte posible. Físicamente fuerte, pero no mentalmente”, aseguró el de Baltimore, que comenta los Mundiales para la NBC. “Rechazaría muchas cosas, todos mis sentimientos oscuros y las cosas que me asustaban, porque no quería mostrar vulnerabilidad o debilidad en mis competidores. Una vez me jubilé, descubrí que ya no podía hacer eso. No era seguro. No era saludable. Así que me tomé un tiempo. Si haces eso, vas a ser capaz de lograr todo lo que quieras. Porque eres más feliz. Al entrar en 2016, pasé 45 días en un centro de tratamiento", explicó.

Los Mundiales de Natación de 2001 marcaron un antes y un después en su carrera. "De ese evento, puedo recordar que mi semifinal no fue la mejor y me asusté. Franck Esposito y Tom Malchow nadaron en 1:55.03. Yo pasé en 1:56 y tuve un ataque de pánico en toda regla. Mi entrenador, Bob Bowman, básicamente me dijo: ‘No, estás preparado. Ve y haz lo que sabes hacer’. En ese mismo momento, sentí que tenía confianza en mí y pude relajarme", dijo.

"Sé la preparación que se necesita para hacer eso. Sé lo difícil que es hacer eso. Puedo pasar 30 minutos analizando esa carrera. Cada aspecto fue perfecto. Sus submarinos fueron una locura. Sus golpes fueron geniales. El segundo 50 de braza lo construyó. Y tenía suficientes piernas en estilo libre para patear 15 metros desde la última pared. [Ian] Thorpe y y yo trajimos la patada de delfín bajo el agua al estilo libre. Lo que ves haciendo a Leon es de otro nivel", zanjó.