El descomunal golazo de Messi con el Inter Miami

El Inter de Miami logró una valiosa victoria de 2-1 sobre el Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium, consolidándose como líder de la Conferencia Este de la MLS. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro, marcando un gol espectacular y guiando a su equipo a la remontada.

El equipo local se adelantó en el marcador al minuto 11 con un gol de Emmanuel Latte Lath, el fichaje más caro en la historia de la MLS. Sin embargo, Messi respondió rápidamente al minuto 20 con una genialidad: robó el balón en la frontal del área, dejó atrás a un defensor y definió con una elegante vaselina por encima del portero Brad Guzan. Fue un golazo que sigue posicionando al astro argentino como el mejor jugador de la competición.

Cuando el partido parecía terminar en empate, apareció Fafà Picault en el minuto 89 para marcar el gol del triunfo con un certero cabezazo tras un centro de Jordi Alba desde un tiro de esquina. Con esta victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano mantiene su invicto en la temporada con cinco victorias y un empate.

Mascherano, en rueda de prensa, destacó el momento del equipo pero pidió cautela: "Hay que entender que esto recién empieza. No es cómo empieza sino cómo termina. Me gusta tener la guardia alta y no relajarme. Hay que alimentar esto todos los días."*

Con este resultado, el Inter de Miami se ubica en la cima de la Conferencia Este con 10 puntos y se perfila como uno de los grandes favoritos para la temporada de la MLS.