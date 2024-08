Detienen a una estrella de la NFL por orinar sobre una mujer durante un vuelo

Gosder Cherilus, ex estrella del fútbol americano del Boston College, ha sido acusado de orinar sobre una pasajera en un vuelo de Delta Air Lines. Cherilus, de 40 años y oriundo de Wakefield (Massachusetts), se declaró inocente de los cargos de interferir en la operación de una aeronave, alteración del orden público y resistencia al arresto durante su comparecencia el lunes en el Tribunal de Distrito de East Boston. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 2.500 dólares.

La policía estatal de Massachusetts dijo que fueron llamados al aeropuerto Logan en Boston después de que el vuelo 154 de Delta de Boston a Dublín, Irlanda, regresara al aeropuerto. En un comunicado, la policía dijo que el vuelo fue desviado "debido a un pasajero rebelde que orinó sobre otro pasajero a bordo".

"Los agentes ordenaron verbalmente a Cherilus que abandonara el avión, pero él se enfureció y no quiso cooperar. Finalmente, los agentes escoltaron a Cherilus hasta la pasarela y lo arrestaron", dijo la policía en su declaración.

Cherilus no hizo comentarios a los periodistas cuando abandonó el juzgado el lunes por la mañana después de que se dieron a conocer nuevos detalles del caso. Más tarde, publicó una declaración en las redes sociales, culpando a un medicamento para dormir.

Culpa a los somníferos

"Me gustaría aclarar las informaciones sobre lo que ocurrió a bordo de un vuelo a Irlanda el fin de semana pasado", escribió Cherilus. "El vuelo se retrasó inesperadamente durante aproximadamente cuatro horas y no despegó hasta después de las 12:30 a. m. Como preparación para el inesperado vuelo nocturno, tomé un somnífero que normalmente no uso, lo que me provocó un comportamiento que no es representativo de mi carácter, y me gustaría disculparme con los pasajeros y la tripulación de vuelo".

Según el informe policial, Cherilus parecía estar borracho cuando llegó al aeropuerto de Logan. Antes de que despegara el vuelo, supuestamente discutió con otro pasajero sobre la disposición de los asientos. Una hora después del inicio del vuelo, los investigadores dijeron que se acercó a una mujer mayor, se bajo los pantalones y vació "toda su vejiga durante aproximadamente 20 segundos".

Golpes a un anciano

Los documentos judiciales indican que los pasajeros y la tripulación del vuelo se quedaron en shock total y llegaron a temer por su seguridad. La tripulación del vuelo intentó detener a Cherilus, pero según los testimonios, se volvió rebelde y agresivo.

Mientras regresaba a su asiento, también lanzó un golpe un anciano con su mano derecha, según el informe policial. Cherilus mide 1,88 metros y pesa unos 127 kilos. La policía estatal dijo que los agentes tuvieron que usar "dos pares de esposas para sujetarlo" cuando lo arrestaron debido a su tamaño.

Dado que el incidente ocurrió durante un vuelo sobre aguas canadienses, se está llevando a cabo una investigación federal.