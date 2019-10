Diego Martínez (Vigo, 38 años) le gusta vivir el presente. No es partidario el técnico más joven de LaLiga de mirar la clasificación cuando las cosas van bien, pero su Granada esta tarde llega al Bernabéu a disputarle el liderato al Real Madrid.

–¿Cuál es el secreto para que el Granada esté ahí arriba?

–Vivimos mucho el presente. Sabemos que tenemos que ir al límite de nuestras posibilidades en cada entrenamiento, en cada jugada, en cada balón para poder optar a ganar partidos. Ese foco en el presente y en el momento creo que es lo que ha hecho, no sólo que tengamos un buen inicio de temporada, sino que estemos en Primera.

–Y llegan al Bernabéu a disputarle el liderato al Real Madrid.

–Vamos a salir a disputar los tres puntos al igual que con el Sevilla, el Barça y el Leganés. Como no vemos la clasificación, no pensamos en el liderato y sí en lo que nos ha traído hasta aquí. Vamos a intentar competir y ganar a uno de los mejores del mundo.

–Pero no negará que llegan en una situación propicia...

–Pertenecemos a un nivel diferente que al del Real Madrid. Somos un recién ascendido. Los números están ahí en lo que a realidad económica, a límite salarial y presupuestos se refiere. Evidentemente vivimos en universos muy diferentes, pero vamos al Bernabéu a intentar minimizar al máximo esas enormes diferencias que hay entre un equipo y otro. Intentaremos dar lo mejor de nosotros.

–¿Les perjudica el empate del Madrid contra el Brujas?

–El Real Madrid es siempre un equipo favorito a ganar cualquier partido que juegue. Son equipos tremendamente difíciles y más allá del momento de la temporada, de la dinámica, de los puntos, que no olvidemos que es el líder, es uno de los equipos más difíciles de todo el mundo.

–¿Se lo imagina disputando la Europa League?

–Si algún equipo es capaz de ganar todos los partidos, o ganar tres Champions seguidas o cuatro en cinco años, no voy a ser yo quien lo descubra (risas). Ese es el Real Madrid.

–Tengo entendido que es usted un gran admirador de Zidane...

–Era uno de mis jugadores favoritos. Recuerdo un documental que hicieron respecto a su carrera como jugador y si no me lo he visto 100 veces no me lo he visto ninguna. Más allá de como entrenador, Zidane me parece un deportista admirable por los valores que transmite. Siempre me ha parecido un ejemplo. El sábado lo voy a ver en persona, cosas de la vida.

–¿Por qué se decantó desde tan joven por los banquillos?

–Se unen varias cosas. A uno siempre de pequeño le gustaría haber sido jugador. Pero yo con 18 y 19 años veía que el balón ya me hacía poco caso (risas) y siempre me han tirado mucho las claves del juego. Ya siendo un jugador infantil siempre me preocupaba por escudriñar qué sucedía en el juego. Me gustaba lo táctico, preguntarle a los preparadores físicos, a los entrenadores, escuchar a la gente del fútbol. Con 20 años empecé en el cadete B del Imperio y me picó el gusanillo. Descubrí mi vocación y hasta hoy, 18 años después.

–¿Le ha costado llegar a la élite?

–Antes del debut en Villarreal hablé de que después de 18 años picando piedras tenía la ilusión de debutar en Primera. Ser entrenador es muy difícil y es una profesión que tiene más momentos malos que buenos, aunque yo no me puedo quejar. Lo resume muy bien esa frase. Después de 18 años picando piedras y de meterme en el barro, he entrenado prácticamente en todas las categorías, cuando llega el momento de entrenar en Primera División es algo que se saborea mucho.

–Ha logrado el mejor inicio liguero de la historia del Granada

–Esto era impensable al inicio de la Liga, pero como no hemos ido pensando más allá, las cosas han ido sucediendo. Y no queremos pararnos. Queremos seguir siendo competitivos, seguir ganando partidos y, sobre todo, no queremos detenernos a hacer algún tipo de balance. Con esa filosofía nos ha ido muy bien el año pasado y este curso lo hemos iniciado con esta misma dinámica. El hecho de que ahora se estén encadenando victorias no nos desvía del camino.

–¿Alguien le marcó en su camino?

–Muchos, aunque una persona que es clave en mi trayectoria es Monchi. Es alguien que cuando yo estaba en Tercera División me dio la oportunidad de formar parte de la estructura de un club como el Sevilla. Pude aprender de muchos profesionales. Estuve como ayudante de Emery. Le estaré eternamente agradecido porque me dio la confianza y la posibilidad de formar parte de su staff.