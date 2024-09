El director de la Juventus explica la salida de Federico Chiesa al Liverpool

Federico Chiesa fue el último refuerzo del Liverpool para esta temporada 2024/25. El italiano producente de la Juventus, ya ha debutado con los 'Reds' al entrar de cambio ante el Bournemoth en la Premier League y también dio su primera asistencia en el encuentro de la EFL Cup en la goleada 5-1 ante el West Ham, en el que Chiesa fue titular.

Previo a su llegada con el Liverpool, Chiesa había sido apartado de los entrenamientos con la 'Vecchia Signora', por decisión del entrenador Thiago Motta, quien también lo dejo fuera de los partidos amistosos. El Barcelona fue uno de los equipos interesados en el italiano, según Mirko Di Natale, el conjunto culé llegó a ofertar 10 millones de euros y un sueldo de 6 millones más bonus con un contrato por tres años, sin embargo, esa oferta no fue aceptada por la Juventus.

El director de la Juve, Cristiano Giuntoli, concedió una entrevista a Il Corriere della Sera, en la que se le preguntó por la salida del futbolista, a esto respondió: "Con claridad y sencillez, siempre hemos sido muy honestos con el jugador y su entorno, todos juntos hemos buscado la mejor solución para el jugador, que es muy fuerte y le deseamos todo lo mejor posible".

Giuntoli también habló sobre otros movimientos de futbolistas, así como Califiori, quien llegó al Arsenal. "Es un pesar para todo el fútbol italiano, no para la Juventus. Tenemos que preguntarnos si no teníamos la fuerza para retener a un jugador de su calibre en Italia" y cuando le preguntaron sobre la renovación de Vlahovic, respondió: "La renovación es un objetivo, lo haremos. Un jugador que vale mucho y gana mucho representa un activo para nosotros".

Giuntoli sobre la Juventus

"La Juve es un club que debe ganar. No es lo único, sino lo más importante. Debemos mantener el equilibrio financiero y una alta competitividad para que el club vuelva a donde se merece. Hemos cambiado mucho y cuando lo haces siempre corres riesgos. Hemos cambiado completamente nuestra forma de pensar sobre el fútbol, ​​empezando desde cero. Aún no sabemos qué podemos hacer, nos estamos descubriendo a nosotros mismos. Ahora también existe la curiosidad de entender, de ver lo que hacemos", comentó Giuntoli.

Acerca del entrenador Thiago Motta, el director de la Juventus le dedicó unas palabras, "Tuvo un gran impacto dentro de la Juve. Maneras amables y agradables con todos. Está predestinado, es muy empático con el equipo. Tiene una gran personalidad. Lo da todo, vive para este trabajo", pero de quien prefirió no comentar, fue del ex entrenador Massimiliano Allegri, "Lo siento, no hablo de esto", declaró.