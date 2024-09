La lesión muscular de Lopetegui cuando abroncaba a sus jugadores en plena goleada del Liverpool

El Liverpool, con sendos dobletes de Diogo Jota y Cody Gakpo, eliminó al West Ham de Julen Lopetegui de la Copa de la Liga inglesa (5-1) y complica aún más la situación del técnico español en el equipo londinense.

El West Ham, que lleva sin ganar desde hace un mes, en la anterior ronda de esta competición contra el Bournemouth, se las prometió felices cuando su equipo se puso por delante tras un barullo en el área. Edson Álvarez, entre cuatro jugadores, se revolvió y sacó un disparo como pudo que golpeó en un defensa antes de volver a rebotar en Quansah y colarse en la portería de Kelleher.

La alegría le duró cinco minutos a los "Hammers", hasta que Darwin Núñez ganó la línea de fondo, puso un centro atrás que remató en escorzo Federico Chiesa y Jota, que se había quedado descolgado cerca de la línea de gol, remató el disparo del italiano para empatar. Un defensa del West Ham rompía el fuera de jue.go al quedarse clavado debajo de los palos. El delantero portugués volvió a ver puerta en la segunda mitad, cuando definió un gran pase en profundidad de Curtis Jones delante de Fabianski.

Con 2-1, el West Ham tuvo ocasiones para empatar, sobre todo en las botas de Jarred Bowen y Carlos Soler, pero fue el "Pool" el que mató a la contra. Mohamed Salah, que había salido desde el banquillo, voleó un balón que Fabianski había repelido tras un remate de Alexis Mac Allister, y sentenció a los "Hammers", que además acabaron el partido con diez tras la expulsión de Edson por doble amarilla.

Cody Gakpo, en el tiempo de descuento, se inventó dos latigazos desde la frontal y redondeó la goleada.

Y no sólo eso. Lopetegui sufrió una lesión muscular en el gemelo y tuvo que irse de Anfield en muletas tras hacerse daño al saltar enfadado porque su equipo, el West Ham United, había fallado una ocasión clara de gol. El técnico español pegó un salto cuando Crysencio Summerville falló una ocasión delante de Kelleher con 3-1 en el marcador. Lopetegui se hizo daño en el gemelo, se tuvo que pasar el resto del partido en el banquillo y llegó cojeando a la rueda de prensa. "Me he lesionado en el gemelo", admitió Lopetegui, que no ha tenido un inicio de temporada fácil, no conoce la victoria desde finales de agosto y de los últimos cuatro partidos ha perdido tres ante Chelsea, Manchester City y Liverpool