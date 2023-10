Dispara cuatro tiros al entrenador de un equipo juvenil porque su hijo jugaba poco

Un hombre del condado de St. Louis se entregó a la policía después de disparar cuatro veces a un entrenador de fútbol el pasado martes y ha sido acusado de agresión grave en primer grado y acción criminal armada.

Según la policía, Daryl Clemmons, de Pagedale, de 43 años, tuvo una discusión con el entrenador, Shaquille Latimore, en Sherman Park en el vecindario Kingsway West de St. Louis. Clemmons estaba molesto porque el entrenador no contaba mucho con su hijo y jugaba poco.

Clemmons supuestamente se acercó al entrenador poco después de las 7 pm y, según la declaraciónde la policía, "le preguntó qué pasaba" y luego sacó un arma. Al principio le dio el arma a otra persona para que la sostuviera, pero luego disparó al entrenador, que estaba desarmado.

La concejal Sharon Tyrus, cuyo distrito incluye el parque, delaró a KMOV que el tiroteo ocurrió delante los niños. Sherman Park está en el norte de St. Louis, adyacente al Centro Recreativo Wohl que ha sido un campo de entrenamiento para Jayson Tatum y otros atletas locales de primer nivel. El técnico fue trasladado al hospital donde fue operado y continúa ingresado. Ayer por la tarde publicó en Facebook desde el hospital: "Gracias a todos por todas sus oraciones".

Clemmons se entregó a la estación de patrulla norte de la policía el pasado martes por la noche. Fue acusado ayer y, según los documentos judiciales, el juez dictaminó hoy que permanecerá detenido sin derecho a fianza.

"Te dije que te reventaría"

Latimore, ex jugador de fútbol de Vashon High School, se ofrece como entrenadory coordinador defensivo para un equipo de la liga recreativa de la ciudad llamado St. Louis BadBoyz.

Según su propio relato, Clemmons estaba de espaldas y metió la mano en el bolsillo de su sudadera antes de abrir fuego. "No vi su arma hasta que ya era demasiado tarde", dijo Latimore. “Corrí y él me disparó por la espalda. Me caí y él me disparó un par de veces más”.

El técnico afirma que el padre solía increparle después de cada partido y ese día le grito: "Te dije que iba a reventar". Latimore dijo que algunos de los otros adultos acudieron a ayudarle y Clemmons salió corriendo. "Algunos padres intentan vivir a través de sus hijos", sentenció.