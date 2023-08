Djokovic le quita a Alcaraz el número uno y se cita con Bernabé Zapata en segunda ronda

Con su victoria en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante Alexandre Muller (6-0, 6-2 y 6-3 en una hora y 35 minutos), Novak Djokovic le arrebata el número uno del mundo a Carlos Alcaraz. El serbio derrotó por la vía rápida al francés, número 84 de la lista ATP, en la pista central del Arthur Ashe Stadium, en lo que era su regreso al torneo neoyorquino tras perderse la edición del año pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. De hecho, su último encuentro en este «grand slam» era la final que perdió en 2021 ante Daniil Medvedev. Djokovic no defiende ningún punto en este US Open, así que tras derrotar al murciano hace dos semanas en el Masters 1.000 de Cincinnati, sólo necesitaba pasar la primera ronda para colocarse matemáticamente como nuevo número uno del mundo oficialmente a partir del 11 de septiembre.

Ahora, Bernabé Zapata

Un duelo contra Novak Djokovic, en el Arthur Ashe Stadium y en sesión nocturna. Ese es el fantástico desafío que se ha ganado el tenista valenciano Bernabé Zapata, que se medirá con el genio serbio en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. «Para ser honesto, es una pista con la que he soñado siempre. Y enfrentarme en sesión nocturna con grandes jugadores. Al final es lo que desea un niño siempre cuando mira la televisión», decía el español a EFE. «La verdad es que emocionalmente es un partido que me apetece mucho jugar. Sé todo lo que conlleva, pero es una oportunidad que esperas durante toda tu carrera», agregó el número 76 del mundo, que venció en primera ronda al estadounidense Ethan Quinn (6-4, 6-4 y 6-3). Sin precedentes ante Djokovic, el de Valencia es consciente del gigantesco reto que tiene por delante. «Tengo que salir a intentar ganar el partido: no pensar en que es Novak y hacer mi juego».