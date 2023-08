Alcaraz busca lo que ni Nadal ni Djokovic han logrado en el US Open

A Kiko Navarro, entrenador de Carlos Alcaraz hasta que tuvo 17 años, le extrañó un poco lo que le sucedió al tenista murciano en Roland Garros, los calambres por los nervios en las semifinales ante Djokovic. "Rara vez le ha pasado eso: no quería desayunar, no quería comer, estaba nervioso. A él le encanta jugar en los grandes escenarios, como en el US Open, siempre lo va a hacer bien porque ese espectáculo que conlleva el graderío americano le motiva. Y cuando jugamos algún sub 12 o sub 14 en el Godó o el Mutua de Madrid, le motivaba y lo hacía bien. Pero también es humano: era la primera semi con un grande como Novak...», dice Kiko. En el siguiente duelo con Novak, la final de Wimbledon, la película cambio.

No hay torneo con más ambiente que el US Open, dónde corren la bebida y los nachos por la grada, pasan los aviones, hay estrellas del cine, del deporte… El ruido es tremendo. Puro espectáculo americano en un Gran Slam especial, y en cierto sentido, complicado, hasta para el «Big 3», si vamos a los números. Abruman los 14 títulos de Rafa Nadal en Roland Garros, el récord de los récords; o los 8 de Roger Federer en Wimbledon o los 10 de Novak Djokovic en Australia. Cada una de las leyendas reinó en un sitio, sin renunciar al resto, pero ninguno fue rey absoluto de Nueva York: tres triunfos Nole, cuatro Rafa y cinco Roger, todos seguidos los del suizo, que amenazó con una hegemonía que se cortó en 2009 con la derrota ante un joven Del Potro. Precisamente hasta esos años hay que retroceder para ver al último tenista masculino que pudo defender con éxito su título: fue él, Roger. En 2005 (había ganado en 2004), 2006, 2007 y 2008, pero desde ahí, nada. Han sido 14 ediciones y 9 vencedores distintos, pero ninguno de forma seguida: Del Potro (2009), Nadal (2010), Djokovic (2011), Murray (2012), Nadal (2013), Cilic (2014), Djokovic (2015), Wawrinka (2016), Nadal (2017), Djokovic (2018), Nadal (2019), Thiem (2020), Medvedev (2021) y Alcaraz (2022).

El siguiente que lo va a intentar, por tanto, es Carlos Alcaraz, un año después de que su irrupción en el circuito explotará definitivamente al conquistar su primer Grand Slam para convertirse en el número uno del mundo más joven de la historia. "Me siento más maduro en pista, creo que soy mejor jugador que hace un año", asegura el murciano. "Y más famoso", añade. Con lo que eso conlleva. "Mucha gente empezó a conocer mi nombre tras el Abierto de Estados Unidos del año pasado. A veces me gusta, otras quieres sentirte un chico normal. Aquí en Nueva York hay muchos españoles, suramericanos también, y es difícil caminar normalmente en ocasiones. A veces me gustaría que no me reconocieran, pero eso es imposible. Tengo que disfrutar de esta parte también".

Aparte de más maduro, Carlos llega al último Grand Slam del curso en la cima de nuevo, después de haber perdido y recuperado el número uno tres veces ante Djokovic, en esa bonita batalla que están teniendo, cuyo último capítulo fue la pasada final de Cincinnati. Lo más probable es que ahora ceda el trono otra vez, porque el serbio solo necesita un triunfo en Nueva York para volver a lo más alto, aunque no es su objetivo principal: lo que quiere él es seguir sumando Grand Slams a los 23 que ya tiene, seguir abriendo brecha con Nadal, que tiene 22 y buscará en 2024 el último baile de una carrera espectacular.

Alcaraz motiva a Djokovic

"Cada Grand Slam lo veo como una oportunidad de oro para hacer historia", dice Novak, que, por cierto, regresa al US Open tras su ausencia el año pasado por no estar vacunado contra el covid. El serbio, de 36 años, no se pone fecha límite. Es más, la nueva rivalidad que tiene con Alcaraz ("Nos llevamos al límite", dice) parece que le ayuda a seguir motivado. "Cuanta más adversidad me encuentre en pista, mejores oportunidades tienes para crecer, para aprender", opina Djokovic. "Novak es uno de los mejores de todos los tiempos en nuestro deporte", le alaba Carlos. "Lo que hace es increíble, pero lo que más admiro es su fortaleza mental. Nunca se rinde. En el momento más duro, parece que se viene abajo, pero siempre se da una oportunidad para seguir jugando y ganar. Eso es algo que intento implementar en mi juego", reconoce el español.

Ocho españoles

Aparte de Alcaraz hay otros siete españoles en el US Open. En el cuadro masculino: Ramos, Davidovich, Carballés y Zapata. En el femenino: Bucsa, Sorribes y Masarova. Paula Badosa es baja finalmente por sus problemas en la espalda. No volverá a jugar esta temporada para recuperarse.