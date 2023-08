La espalda obliga a Badosa a dar por finalizada la temporada

Uno de los partidos más atractivos de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el Paula Badosa-Venus Williams, no se disputará. La española ha decidido dar por finalizada su temporada. Badosa asegura que pese a "intentarlo todo" no se ha recuperado de la lesión de espalda que sufrió en mayo en el Foro Itálico. Badosa sólo ha podido disfrutar 27 partidos este curso con un balance de 18 victorias y 9 derrotas.

"Hola a todos quería actualizaros mi situación con la lesión. Después de estar luchando muchos meses para volver a competir, doy por finalizada mi temporada. Los que me conocéis sabéis lo que mucho que me gusta competir y lo difícil que ha sido tomar esta decisión", ha escrito Badosa en su cuenta de Instagram. "Hemos intentado todo junto a mi equipo, pero el dolor no me está dejando avanzar. Gracias a la gente que sigue a mi lado en estos duros momentos. Nos vemos el año que viene, más fuerte que nunca", concluyó la catalana.

Badosa, de 25 años, sufrió una fractura por estrés de la vértebra L4 en el torneo de Roma y se perdió Roland Garros. Regresó en Wimbledon, pero se tuvo que retirar en la segunda ronda cuando caía por 6-1 y 1-0 ante la ucraniana Marta Kostyuk. Campeona en Indian Wells hace dos años, Badosa llegó a ser número dos del mundo en abril de 2022, pero sus dos últimos años han sido muy complicados. La catalana ocupa actualmente la posición 46 del ránking mundial.

Sorribes, campeona en Cleveland

Sara Sorribes ha ganado en Cleveland el segundo título de su carrera. La castellonense se impuso a la rusa Ekaterina Alexandrova por 3-6, 6-4 y 6-4. La victoria supone que pase del número 95 al 55 de la WTA. Sorribes es la tenista que con el ranking más bajo se ha proclamado campeona en Cleveland. Es su segundo título después del logrado en Guadalajara en 2021. Sorribes necesitó dos horas y 29 minutos para culminar la remontada ante la rusa. Sorribes se medirá a la ucraniana Anhelina Kalinina en la primera ronda del US Open.