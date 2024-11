Doblete de Pello Elorduy en la Final de la Liga Nacional Salto de Obstáculos

Pello Elorduy se convirtió en el protagonista en la Final de la Liga Nacional de Salto de Obstáculos con un doble triunfo. La III Liga Nacional de Salto de Obstáculos de la RFHE bajó el telón en el Club de Campo Villa de Madrid.

Las dos pruebas más importantes fueron el Gran Premio Liga Plata, con un recorrido sobre una altura de 1,40 metros, y el Gran Premio Top Ten C.C.V.M Liga Oro, con alturas de 1,50 metros. El jinete vasco Pello Elorduy, de OlonaStable, se impuso en ambas finales. Tras un intenso calendario de siete sedes, que incluyó competiciones en Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid, Valladolid, Gijón y Heras Horses & Events, Elorduy demostró su gran momento imponiéndose en las sedes de Valladolid, Gijón, Heras y Madrid. En la Liga Plata acumuló 189,5 puntos por delante de Kevin González de Zárate, con 187,5 puntos. El podio lo completó Rubén Gómez Crespo también con 187,5 puntos.

En la Liga Oro, Pello sumó 208 puntos por delante de Rubén Gómez, con 202,5 puntos, y Álvaro González de Zárate, hermano de Kevin, con 201. "La Liga Nacional me ha venido muy bien. Comencé el año sin competir tanto en pruebas de 1,50 metros, y gracias a este circuito he podido estabilizar a mis caballos en esas alturas. Mis monturas eran jóvenes y les ha servido para afianzarse en estas competiciones", apuntó el doble campeón a LA RAZÓN. El jinete también habló sobre el Gran Premio a 1,50 metros subrayando su complejidad al disputarse en un espacio cubierto: "Fue un recorrido exigente que tuvo su dificultad al ser en una pista cubierta y ser el primer concurso que hacía en la temporada con esta característica, pero mis caballos saltaron realmente bien. Cuando saltan así, la verdad es que todo se facilita. En el desempate no había margen para errores, tuve que arriesgar al máximo e ir lo más rápido que podía porque tenía rivales muy rápidos como Álvaro y Rubén". Isabel Fernández Cañete fue la artífice de los mismos. Resultó controvertido para algunos jinetes el hecho de que la final fuera en cubierto, cuando la totalidad de la liga se ha disputado en pistas abiertas.

En la Liga Oro, el primer puesto se llevó 15.000 euros, mientras que el segundo y el tercero obtuvieron 10.000 y 9.000, respectivamente. La Liga Plata otorgó 4.500 euros al primer clasificado y premios decrecientes hasta el quinto puesto. En total se distribuyeron 70.000 euros en premios, 55.000 para la Liga Oro y 15.000 para la Liga Plata. "Esta tercera liga ha sido un éxito. La idea es que nuestros jinetes tengan competición nacional de primer nivel para facilitarles el paso a la competición internacional", apuntó Reyes Martí, directora de la disciplina de Salto.

Este tipo de circuitos, según los jinetes, son importantes para fomentar el desarrollo del talento hípico en España, tanto para caballos como para los propios jinetes. Esta edición es la tercera que se celebra en Salto de Obstáculos, mientras que en Doma Clásica se ha disputado por primera vez enfocada a caballos jóvenes de 8 y 9 años.