La devastadora DANA que ha arrasado la Comunidad Valenciana también ha afectado al mundo hípico. En el sector, los clubes hípicos y centros ecuestres son puntos de referencia no sólo para la práctica de este deporte, también para la divulgación de la cultura y el vínculo especial que tiene el caballo con la tradición española. Muchos de estos clubes, pequeños y familiares, han quedado destrozados tanto material como emocionalmente. Las pérdidas incluyen no sólo instalaciones, también los caballos que no pudieron ser rescatados a tiempo.

Miguel Ángel Sahuquillo, propietario de una de las hípicas afectadas, ha relatado a LA RAZÓN el horror que vivió: "Esto sucedió sobre la 1:30 de la madrugada del martes. Unas amigas que viven cerca intentaron contactarnos para advertirnos que el río se había desbordado, pero no teníamos cobertura en nuestro pueblo. Estas amigas, con el agua hasta la cadera, intentaron sacar a los caballos, pero la corriente era muy fuerte. Al día siguiente, cuando logramos llegar, nos encontramos con algunos caballos rescatados, otros desaparecidos y otros muertos… entre ellos, la yegua de mi mejor amiga. Hemos perdido todo, desde los animales hasta el material de equitación. Lo único que pedimos es ayuda para alimentar a los caballos: salir adelante con 27 animales será un reto enorme".

La movilización del sector no ha tardado en llegar. El movimiento "Galopando por Valencia" ha reunido una red de apoyo humanitario para proporcionar recursos y asistencia a los clubes afectados. En menos de 72 horas, el primer convoy ya estaba en marcha hacia Valencia con suministros y alimentos. Este convoy inicial, formado por un camión de tres ejes, una furgoneta y cuatro todoterrenos llegó cargado con ayuda humanitaria, material sanitario, productos de limpieza y alimentos en colaboración con varias organizaciones. La mayoría de estos voluntarios son jinetes o personas muy cercanas al mundo ecuestre que decidieron ponerse en marcha para ayudar a los afectados.

Un segundo convoy salió desde Horche, compuesto por dos remolques, dos coches y una furgoneta. Forraje, agua, pienso y productos de limpieza, así como utensilios de asistencia para caballos era su cargamento. "Esto es un horror", declaró Fernando de los Santos al pisar Valencia.

La unión de la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana (FHCV), la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la Comunidad Valenciana, la Federación de Tiro y Arrastre de la zona y la Universidad Cardenal Herrera-CEU han coordinado esfuerzos para poder atender a los más necesitados. También se ha facilitado un número de cuenta para realizar donaciones, perteneciente a la FHCV, una entidad de utilidad pública sin ánimo de lucro.

El hospital veterinario Herrera-CEU de Valencia está prestando atención a los animales afectados en diferentes ubicaciones y puntos de recepción. También se han desplazado a las zonas menos accesibles para prestar ayuda sanitaria y hacer llegar los medicamentos y el material necesario. A ellos ya se han unido decenas de veterinarios y auxiliares como voluntarios, y se espera que esta labor sanitaria se prolongue en el tiempo.

Beatriz Ferrer-Salat, Special Feeds, RM Horses, voluntarios como Sonsoles Queipo de Llano o David López del Moral... son algunas de las personas y empresas vinculadas al mundo de la hípica que se han volcado con los damnificados.