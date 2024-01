La dura confesión de un exfutbolista del Real Madrid: "Fracasé y quise salvar mi carrera con botox"

La temporada 2004/2005 es recordada por la llegada de Woodgate, un central que era la sensación de la Premier tanto con el Leeds como con el Newcastle. El Madrid pagó 22 millones de euros, pero los resultados no fueron buenos.

Su primera campaña en el Real Madrid estuvo marcada por las lesiones y debutó en su segunda temporada en un encuentro donde fue el peor. Sin duda, al defensa no le salían las cosas en el Bernabéu y regresó a Inglaterra donde acabó su carrera como futbolista en el año 2016. Tras colgar las botas decidió ser entrenador. El exjugador habló con Mirror sobre esa etapa.

"Fracaso es la única palabra que usaría sobre Madrid", confesó Woodgate en el podcast de la campaña Original Penguin X contra vivir miserablemente bajo la superficie, dijo a Mirror. "Cuando fichas por el equipo más grande del mundo, quieres llegar allí y marcar la diferencia, pero yo no lo hice", matizó. "En Madrid estaba haciendo 1.000 abdominales al día tratando de fortalecer mi core y mi espalda, y pensaba para mis adentros '1.000 abdominales al día. Jheez. ¿Cómo iba a ponerme en forma eso?'". Y añadió: "En todo caso, me iba a causar más problemas en la espalda, así que al final volví con mi antiguo fisioterapeuta en Leeds, quien me puso en forma", afirmó.

"Tuve fisioterapia, Botox, inyecciones. Una vez compraron a un tipo que había escrito al club diciendo que podía ponerme en forma. Hervió un poco de hierba, la puso en film transparente y me envolvió la pierna con ella". Asombrado, añadió: "Pensé para mis adentros '¡¿Qué?! Estoy en el Real Madrid y me estás poniendo hierba'. ¡Parecía el Capitán Birdseye! Comencé a preguntarme si el club pensaba que todo estaba en mi mente y que en realidad no estoy tan mal. Los escáneres no mostraban nada, pero sabía que no estaba bien porque no podía correr, así que comencé a pensar psicológicamente. '¿Creen que estoy engañado? ¿Creen que soy blando? ¿Creen que estoy mintiendo?'", zanjó.