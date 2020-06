Vodka, cigarrillos y kilos de más...Los otros Sneijder del Real Madrid

Son cientos los casos de los futbolistas que miran hacia atrás con cierta culpa y arrepentimiento. El último, el holandés, Sneijder, que en su biografía ha contado como fue su época en el Real Madrid y cómo se le fue de las manos. «No drogas», dice, «pero sí había bebida y rock ‘n’ roll. Me acostumbré a eso, a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada», cuenta en su biografía.

Además, el Rea Madrid es otra historia, es otra dimensión y no es fácil adaptarse a vivir en una ciudad que se entrega a ti y en la que eres reconocido y agasajado en cualquier parte.

Soldado, que creció en la cantera, también contó hace tiempo como se le escapaban las posibilidades futbolísticas por ser demasiado joven y más o menos famoso en la capital: «Era un niñato. Había jugadores como Figo, Zidane o Raúl que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros, seguí lo que no tenía que haber seguido. Tienes que ser responsable por ti mismo, saber lo que está bien y lo que no, dónde están los límites. Yo salía pensando que era más grande que Beckham. No estaba mentalmente preparado, es duro. Me hubiera gustado tener la oportunidad de jugar en ese Real Madrid al 100%, ahora miro atrás y pienso que era un niñato, alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada», contó en una entrevista en The Guardian inglés.

“Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo. Ahora veo fotos y pienso que cómo iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma. Si me hubiera cuidado más y hubiera tenido madurez, quizás podía haber tenido más oportunidades. Esa idea se te queda en la cabeza. Si me dabas una copa de vino, me la bebía, y si estábamos hablando y a gusto, me tomaba otra. Con 17 o 18 años, si alguien decía de salir a beber algo a la 1 de la mañana, yo era el primero que estaba listo para salir”.

También el brasileño Cicinho se arrepintió de sus excesos. No sólo en el Real Madrid. Durante su carrera: «Fumé durante 11 años, de 1999 a 2010. Solo fumaba cuando bebía, pero mira que bebía…. Todo el día», ha reconocido. Miraba atrás con dolor: «Hace ocho años que no tengo problemas con el alcohol y el cigarro. No traiciono a mi mujer, vivo los principios que Dios me pide. Espero que las personas lo miren por el lado del auxilio porque es triste ver a grandes jugadores del fútbol brasileño y mundial con el poder de influir por el lado bueno, y que lo hacen por el lado malo»

Sneijder sabe lo que es el lado «malo». «Me quedé solo y vi al pequeño, Jessey, mucho menos. Pensaba: ¿por qué estar solo si tienes suficientes amigos para pasar el tiempo libre? Simplemente, no me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amigo».

Los otros holandeses del Madrid querían ayudarle: «Robben y Van Nistelrooy me decían que no duraría mucho así. Jugué bastante bien, pero me dijeron que podía hacerlo aún mejor. Físicamente, no me daba cuenta. Soy un hombre muy fuerte, ¿verdad? Me levantaba bien a la mañana siguiente. Bueno, así soy yo», .

Sabe que afectó a su fútbol. «Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentía a mí mismo diciendo que todo iba bien y me defendía en el campo con mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente. Corría menos, cubría todas mis carencias con mi técnica y mi habilidad».