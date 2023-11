La dura confesión de Hamilton sobre uno de sus peores momentos

Lewis Hamilton afronta uno de los peores momentos de su gran carrera como piloto. El británico lleva dos temporadas sin conocer la victoria. El año pasado acabó sexto en la clasificación general y en esta última terminó como tercer clasificado. Hamilton reflexionó de todo esto en la BBC. "Cuando tienes temporadas difíciles como esta, siempre habrá momentos en los que piensas: '¿Soy yo o es el coche?¿Aún lo tienes? ¿Se ha ido?. Es como si estuvieras perdiendo esa magia, esa chispa entre el coche y tú, algo que es extraordinario", dijo.

"Recuerdo que me sentí exactamente igual y esa definitivamente no fue una gran sensación. Realmente tenía grandes esperanzas", afirmó comparando sus dos últimos monoplazas.

"Fui un poco más cauteloso cuando escuchaba y pensé: 'Ya veremos. Estoy seguro de que hubo frustraciones, porque había pedido ciertos cambios y no se hicieron", desveló. "Creo que ahora tenemos una Estrella Polar. Lo cual no creo que hayamos tenido en dos años. Pero llegar allí no es una línea recta", señala Hamilton. "Tenemos objetivos más altos que nunca porque tenemos una brecha enorme que cerrar. Eso lo hace realmente complicado", matiza.

Mercedes tomó decisiones importantes como despedir a su director técnico, Mike Elliott. Sin duda, la escudería quiere volver al más alto nivel y Hamilton es pieza clave en este objetivo.