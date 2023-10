Antonio Lobato desmiente que Fernando Alonso fiche por Red Bull

Fernando Alonso acapara todos los rumores sobre su futuro. El español no tiene nada con Red Bull, tal y como comentó Antonio Lobato. "Lo del monstruo de las redes sociales a veces se nos va de las manos, hay que tener cuidado con las frases que se dicen. Soltar algo así es buscar repercusión, pero no tiene sentido. Hace poco hicimos una broma en la tele ¡Qué bonito sería juntar a los dos mejores pilotos en un mismo equipo!, pero se soltó como una idea o como un sueño porque no hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Red Bull insiste en que Checo Pérez sigue el año que viene porque tiene contrato hasta 2024. La única opción de que Checo no esté sería meter a Ricciardo. Con Fernando no hay nada, su entorno me dicen que están incluso preocupados porque se puede generar tensión con Aston Martin", valoró el periodista.

Lobato también comentó varios detalles sobre la escudería. "Aston Martin quiere convertirse en un equipo grande, saben que este año han conseguido el mejor resultado de su historia. Nos queda quizá la decepción de no ver la progresión que esperábamos tras el gran inicio", explicó.

Por último, el periodista también quiso matizar algunas cosas sobre su futuro. "Los últimos años han sido fantásticos, me lo he pasado muy bien, se transmite nuestra complicidad y buen rollo y en estas condiciones no me importaría, pero entiendo que vienen nuevos tiempos. Si quieren hablar conmigo, hablaremos", concluyó.