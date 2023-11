El futuro incierto de Antonio Lobato en la Fórmula 1

El periodista y narrador de Fórmula 1, Antonio Lobato, compartió en su perfil en la red social Instagram un vídeo que suena a un posible adiós. El asturiano acaba contrato con Movistar + y por eso quiso hacer un vídeo con sus seguidores por si finalmente se marcha, de nuevo, de la Fórmula 1. DAZN es la plataforma dueña de los derechos en exclusiva durante los próximos tres años, un hecho que pone en duda que Movistar pueda seguir emitiéndolo.

En el citado vídeo, Antonio Lobato comparte de primeras sus sensaciones para esta jornada de competición. "Nos vamos para la tele, a hacer la última carrera de mi decimoctava temporada en Fórmula 1. He vivido otras despedidas, otros cambios de ciclo, y todos son muy especiales, muy emotivos, así que hoy va a ser un día cargado de sentimientos", dijo.

"Antes de ir y decir adiós y despedirme de mucha gente que no sé si en el futuro seguiremos juntos o no, quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino, en la última era también", matizó.

Por último, Lobato mandó un mensaje final. "La carrera de hoy será la última y ya veremos lo que viene en el futuro", concluyó. Muchos aficionados a la Fórmula Uno están reclamando a DAZN que, por favor, contraten a Lobato de cara a la próxima temporada.