La dura confesión de Paula Badosa que ya ha superado

Paula Badosa no pudo demostrar su potencial en este 2023 por culpa de las lesiones, tal y como confesó al medio GulfNews. La española nunca ocultó que lo pasó mal, pero en esta entrevista desveló más detalles. "Han sido meses muy duros para mí, pero poco a poco voy encontrándome mejor. Lo más importante es que finalmente estoy disfrutando de nuevo en una cancha de tenis, algo que hace un mes no podía hacer porque ni siquiera estaba en disposición de salir a pista", dijo.

La noticia más positiva es que la propia Badosa reconoce que va mejor. "Me estoy encontrando bien y tengo muchas ganas de comenzar ya la temporada", añadió.

"En estos momentos, me siento al 80% de mis posibilidades a nivel físico", sentenció. Atrás deja sus problemas de espalda. "Hola a todos quería actualizaros mi situación con la lesión. Después de estar luchando muchos meses para volver a competir, doy por finalizada mi temporada. Los que me conocéis sabéis lo que mucho que me gusta competir y lo difícil que ha sido tomar esta decisión", ha escrito Badosa en su cuenta de Instagram. "Hemos intentado todo junto a mi equipo, pero el dolor no me está dejando avanzar. Gracias a la gente que sigue a mi lado en estos duros momentos. Nos vemos el año que viene, más fuerte que nunca", dijo la catalana en agosto.

Paula llegó a ser campeona en Indian Wells hace dos años, y número dos del mundo en abril de 2022.