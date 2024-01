Las duras críticas de la prensa catalana a Xavi: "Hay que tomar decisiones"

La derrota del Barça ante el Madrid ratifica el mal momento que vive el club culé. Las sensaciones en la competición doméstica son cuanto menos preocupantes, pero la imagen dejada en Arabia es todavía peor. El Real Madrid dominó y generó muchas más ocasiones. Especialmente en la primera parte, los blancos pudieron irse al descanso con un marcador mucho más grande. Desde Cataluña apuntan a una falta de concentración y también hacia Xavi. "Humillados", titula Sport. El medio afirma que "hay que tomar decisiones tras esta derrota". "El Real Madrid arrolló a un Barça que fue incapaz de competir y se vio superado en todo momento. Xavi reconoció el mal partido ante los blancos y pidió perdón al barcelonismo asegurando que el equipo "volverá"", escriben en su portada.

"SUPERKO", titula Mundo Deportivo. "Un Barça frágil y sin alma que acabó con diez cayó con estrépito ante un Madrid muy superior, con hat trick de Vinicius en 39 minutos", afirma el medio. Más allá de las portadas, periodistas de renombre piden decisiones. "La indignante imagen del Barça frente al Madrid, pero también durante muchos otros partidos de la Liga, obliga al presidente a tomar reflexiones. No se puede tirar todo por la ventana, pero así no se puede seguir. El riesgo de continuar con este rumbo es no ganar nada. El presidente sabrá lo que hay que hacer. No es fácil, pero nosotros llevábamos tiempo advirtiéndolo…", afirma en su columna Joan Vehils (director de Sport).

Poca autocrítica

Xavi quiso pedir disculpas a la afición, pero muchos blaugranas critican la poca crítica que tuvo en la rueda de prensa. "Por mi cabeza pasa decepción, tristeza... es el fútbol y nos toca la cara amarga. Teníamos ilusión. Nos ha salido el peor partido de todos. Hemos tenido opción de recortar, pero el 3-1 nos ha puesto mal las cosas otra vez. El Real Madrid nos ha hecho daño con sus contras y transiciones... Pedir disculpas a la afición. Hemos dado la peor cara. Hay que reponerse. He vivido muchas derrotas y nos hemos repuesto. El Barça volverá, volverá", afirmó Xavi después del partido.