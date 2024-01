Real Madrid-Barça: Siga en vivo la final de la Supercopa de España

El entrenador del Barcelona juega con Pedri desde el comienzo, lo que hace que el Barcelona salga con cuatro centrocampistas, aunque ese cambio no es fundamental para el técnico azulgrana. «No cambia el dibujo ni la metodología ni el modelo de juego, queremos tener el balón, ser protagonistas. Son perfiles más de centrocampistas, pero la idea no cambia, Vamos a intentar ser protagonistas con el balón. la idea es no perderla, tenerla el máximo tempos posible, posesiones largas, dominar, y ser agresivos sin balón», ha explicado Xavi en la entrevista previa al partido en Movistar Plus. No ha querido explicar Xavi si jugará Araujo de lateral derecho para frenar a Vinicius. «Ahora lo verás en un rato», asegura. Las instrucciones a sus jugadores son sencillas. «Les he dicho que disfruten del momento porque hay cosas que no vuelven. Que lo disfruten porque la carrera de futbolista pasa muy rápido»