Dybala, la «Joya» que eligió a Mourinho

Paulo Dybala pudo elegir destino al final de la temporada pasada. Quedaba libre al finalizar contrato con la Juventus y decidió marcharse al lado de Mourinho para seguir creciendo. El futbolista que fue bautizado como la «Joya» cuando jugaba en la cantera de Instituto de Córdoba, se mudó de Turín a la capital italiana junto a su novia, Oriana Sabatini, sobrina de la ex tenista Gabriela Sabatini e hija de su hermano Osvaldo y de la actriz venezolana Catherine Fulop.

A los 29 años, en su momento de madurez, llegó para liderar el ataque del conjunto romano. Ha marcado 16 goles esta temporada, cuatro de ellos en la Liga Europa, y entre medias ganó el Mundial, pero su presencia en la final ante el Sevilla es dudosa por una lesión de tobillo que le ha impedido jugar en los últimos partidos.

«Está para 20 o 30 minutitos», dijo Mourinho con una sonrisa cuando ya acababa su conferencia de prensa previa al partido. «Sabemos que Paulo ha tenido algunos problemas esta semana, pero también sabemos lo importante que es para nosotros. Creo que todos los que aman el fútbol esperan verlo en el campo», asegura el capitán del equipo romanista, Lorenzo Pellegrini. «Paulo está aquí con nosotros, está bien y esperamos que nos pueda ayudar», dice su compañero Mancini.

Si el estado físico del argentino no da para más, Mourinho lo reservará para los instantes decisivos del encuentro. Dybala ya ha demostrado que no le pueden esos instantes de presión. En la final del Mundial Scaloni recurrió a él en los últimos minutos de la prórroga para que fuera uno de los lanzadores en la tanda de penaltis. Y cumplió con el suyo. «Los miedos y la esperanza te atormentan la cabeza, sobre todo porque toda la final fue una montaña rusa emocionante. Al final entré para eso y no podía fallar», confesaba en una entrevista concedida a la revista alemana «Kicker».

Dybala busca su primer título europeo. En 2017 se le escapó la posibilidad de ser campeón de Europa cuando la Juventus perdió la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Espera que sea diferente con Mourinho en el banquillo. «Es un personaje especial», dice el argentino.