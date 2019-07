Raúl de Tomás, sustituto de Joao Félix en el Benfica

El fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid ha abierto las puertas del Benfica a Raúl de Tomás. El Real Madrid ha hecho oficial el traspaso al club portugués del delantero, que ha jugado la última temporada cedido en el Rayo. El Benfica pagará 20 millones y el jugador se ha comprometido por cinco años.

"El club quiere agradecerle a Raúl de Tomás su trayectoria y su compromiso desde su llegada a la cantera, y le desea mucha suerte en su nueva etapa", dice el comunicado emitido por el Real Madrid.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Era un objetivo que tenía, dar un salto en mi carrera y éste era el mejor salto que podía dar. Estoy en un club grande, para mí el mejor de Portugal y tengo muchas ganas de comenzar", dijo De Tomás en sus primeras declaraciones a la televisión del Benfica.

"Quiero hacer mi trabajo y marcar goles, que es lo mejor que sé hacer. Desde pequeño soy delantero y ojalá pueda marcar muchos goles con esta camiseta y que el club consiga títulos", añadía. "Todo va a ser diferente, pero estoy seguro de que me voy a adaptar rápido", asegura.

De Tomás reconoce que la llamada del Benfica le pilló por sorpresa. "No esperaba que se interesara por mí. Tenía ofertas de otros países, pero quería jugar aquí y estoy muy feliz. Me gusta Portugal", dice. La influencia de su padre ha sido importante para que acabara eligiendo al campeón portugués. "Viaja mucho por Portugal y me ha hablado superbién del club y del país. Es un club que casa con la idea que tenía yo y quería estar aquí", admite.