“No podía respirar. Estaba tratando de no entrar en pánico. Esto fue en el vestuario justo antes de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en 2018”, cuenta Marcelo en Players Tribune.

“Sentía como si tuviera algo atrapado en mi pecho. Esta gran presión. ¿Conoce esa sensación? No estoy hablando de nervios. Los nervios son normales en el fútbol. Esto fue algo diferente.

Te lo digo, hermano, me sentí sofocado.

Todo había comenzado la noche anterior a la final. No pude comer, no pude dormir. Estaba pensando solo en el partido. Fue divertido, en realidad, porque mi esposa, Clarice, se enoja mucho conmigo por morderme las uñas, y finalmente consiguió que pare hace unos años. Pero me desperté la mañana de la final, y todas mis uñas se habían ido.

(...)

Bueno, cuando tienes la oportunidad de hacer historia, sientes ese peso. Pero por alguna razón, realmente lo estaba sintiendo. Nunca antes había tenido una ansiedad tan intensa, así que no sabía lo que estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar.

Y tuve que jugar, 100%.

Tenía que probarme algo a mí mismo.

Unos días antes de la final, un ex jugador del Real Madrid había dicho algo sobre mí en la televisión que se me quedó grabado. Le preguntaron qué pensaba sobre la final y dijo: “Creo que Marcelo debería comprar un póster de Mohamed Salah, ponerlo en su pared y rezar por él todas las noches”, asegura refiriéndose a Valdano.

Después de 12 años y 3 trofeos de la Liga de Campeones, me faltó el respeto de esta manera en la televisión en vivo. Este comentario estaba destinado a hundirme. Pero me dio mucha motivación.

Quería hacer historia. Quería que los niños pequeños en Brasil me miraran como solía mirar a Roberto Carlos. Quería que empezaran a crecer el pelo por Marcelo, ¿sabes?