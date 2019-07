El error táctico de Nadal que le costó el partido ante Federer

El gran Wimbledon que se ha vivido en 2019 sigue dando que hablar: la sublime final, pero también el enésimo partido del siglo entre Nadal y Federer de semifinales, en la que se impuso el suizo once años después de ser derrotado por Rafa en el mismo escenario. En una entrevista concedida a TVE, Toni Nadal analizó los fallos que llevaron a su sobrino y ex pupilo a la derrota: «Después de la final le dije a Rafael: "¿Ves dónde ha restado Djokovic? Tú restaste muy atrás". Y él me dijo: "Me equivoqué". Francis Roig, su entrenador allí, y yo le decíamos que fuera a restar un poco más delante y él me contestó que no nos entendió, que si nos hubiera entendido lo hubiera hecho». Nadal admitió después del encuentro que no había conseguido estresar a Federer cuando sacaba, y en las palabras de su tío está uno de los motivos. Es habitual ver al zurdo de Manacor restar muy atrás en los partidos, pero no en todas las superficies ni contra todos los rivales funciona. En tierra es perfecto para él: desde tan atrás puede golpear la pelota con comodidad, alta y con mucho efecto, para que le de tiempo a colocarse, a recuperar pista, y empezar a gestionar en punto. En hierba la bola va más rápida y sube menos, desliza al tocar el césped, de ahí que desde tan atrás es complicado incluso contestar a los servicios.

El único desliz del tío Toni fue que de sus palabras se entiende que cometieron una irregularidad, ya que está prohibido dar instrucciones a los tenistas desde la grada, aunque de sobras es sabido que todo el mundo lo hace.