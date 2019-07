El Barça repesca a Cucurella, pero piensa en otro jugador para meter presión a Jordi Alba

El Barcelona está en plena pretemporada, pero todavía tiene asuntos que resolver de entradas y salidas. Aparte de la casi utopía del regreso de Neymar, el conjunto azulgrana busca un lateral izquierdo, la única posición que no estuvo doblada en la primera plantilla el curso pasado. El único futbolista específico para actuar ahí era Jordi Alba, y Valverde tuvo que recurrir a soluciones como cambiar de banda a Semedo o Sergi Roberto o situar en un costado a un central como Vermaelen, o, sobre todo en Copa, recurrir al canterano Miranda. Alba acabó el curso con demasiados minutos. No se va a repetir la situación en la temporada que está por empezar y el primero en la lista es el bético Junior, un nombre que ya ha sonado durante este verano para recalar en el Camp Nou. El conjunto andaluz ya ha hecho un movimiento decisivo y va a contratar a Pedraza, del Villarreal, que ocupa el mismo puesto que Junior y que podría ser el pistoletazo de salida para el internacional con la selección española sub 21. Pero habría que negociar, ya que la cláusula de rescisión del defensa es de 50 millones, cifra a la que el Barcelona no va a llegar. Algún jugador podría abaratar el precio. Quizá Cucurella. El conjunto azulgrana ha hecho efectiva la opción de compra del defensa, que ha firmado una temporada fantástica en el Eibar. Ha pagado cuatro millones de euros, pero no seguirá en la plantilla.

Junior cumple 23 años el próximo 22 de agosto y es un futbolista nacido en la República Dominicana, pero que juega en las categorías inferiores de la selección española. Hace unas semanas se proclamó campeón del Europeo sub 21, logrando además la clasificación para los Juegos Olímpicos que se disputan en Tokio el próximo año. Como defensa, tiene una clara vocación ofensiva, con algunas dudas en la parte de atrás. Revoluciona los partidos. En el Barcelona, la aportación en ataque de los laterales es decisiva. Muchas veces Jordi Alba es uno de los mejores "delanteros" del equipo, uno de los grandes asistentes de Messi.