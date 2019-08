La situación de James y el Real Madrid no hace más que cambiar. Y su futuro aún no está claro, aunque Josep Pedrerol acaba de decir en un chat de El Chiringuito que aunque llegue Neymar, James Rodríguez se va a quedar.

James Rodriguez saludó a Zidane después del encuentro de Vigo, igual que Bale, para certificar públicamente que ya era un jugador más de la plantilla, se entrena mientrasl con el Real Madrid. Es verdad que en la última temporada que Zizou y el centrocampista coincidieron, no acabaron bien. Al no contar con él desde el principio. el entrenador francés empezó a ver en su futbolista una desidia que no le gustó nada y que no quiso que se contagiara al resto del grupo. Es cierto que James no llevó nada bien su suplencia y se marchó al Bayern en busca de minutos y un reconocimiento que él creía que no tenía, y se merecía en el Real Madrid.

Su aventura en Alemania, sin embargo ha cambiado un poco la perspectiva de las cosas. Es verdad que el primer año le fue bien, pero el segundo dejó de contar y por eso desde la entidad germana, que ha empezado un proceso de renovación aún poco claro, no quisieron ejecutar su opción de compra. Por eso James tuvo que volver a entrenarse con el Real Madrid cuando terminó la Copa América. Pero con una diferencia: ahora no tiene el estatus que sí tenía cuando se marchó. Ahora es un futbolista por el que no ha llegado una oferta convincente y que tiene que pelear por buscar un sitio en el centro del campo del conjunto blanco y por convencer a un entrenador que no confiaba en él hace un mes.

Sin embargo, Zidane ha sido convencido por dos razones: la calidad de James es indiscutible y en las últimas semanas le ha visto mucho más implicado con el grupo. Ha llegado una especie de paz entre ambos por la que los dos miran por el objetivo común y por el colectivo antes que por sus propio bien. La ausencia de Modric para el encuentro del sábado contra el Valladolid en el Bernabéu le da más opciones de, por lo menos, tener minutos.