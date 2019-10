El Galatasaray sale del bache

El rival del Real Madrid en el decisivo encuentro de Champions de mañana venció (3-2) al Sivasspor tras cinco partidos oficiales consecutivos sin vencer, tres del campeonato turco y dos de Champions, marcando sólo un gol en ellos. A pesar de los refuerzos contratados esta temporada, el conjunto otomano no termina de encontrar regularidad en su juego y ocupa una discreta quinta posición en la liga turca, a cuatro puntos del líder, el Alanyaspor, y también por detrás de Trabzonspor, Fenerbahçe e Istanbul BB tras ocho jornadas disputadas.

Cambio de sistema Fatih Terim, entrenador turco del Galatasaray, volvió a utilizar su sistema de 4-2-3-1 habitual en liga, aunque se prevé que ante el Real Madrid disponga una línea de tres centrales atrás para contener al conjunto español, como ya intentó frente al PSG: «Podemos jugar contra el Madrid de otra manera», declaró el veterano técnico, de 66 años.

Problemas de Falcao Con un viejo conocido de la afición española, Florin Andone, como referencia arriba debido a los problemas físicos de Falcao, el ex jugador del Deportivo respondió con un doblete y Ryan Babel, otro conocido de nuestra liga, cerró una victoria más sufrida de lo esperado, pero balsámica para uno de los grandes de Turquía y todo un clásico de la Liga de Campeones.

Espera al colombiano Falcao todavía no ha marcado la diferencia en su nueva etapa en Turquía (marcó un gol de rebote ante el Kasimpasa en su debut, pero no lo ha vuelto a hacer) y unas molestias en el tendón de aquiles le han tenido 18 días apartado de los terrenos de juego. Sin embargo, se espera que el ex jugador del Atlético, de 33 años, fuerce para enfrentarse al Real Madrid y ser la punta de lanza de un Galatasaray que cuenta con un solo punto en esta Champions, al igual que su rival.

Muchas dificultades Según la prensa turca, Terim habría pedido a su cuerpo médico que «preparen a Falcao para jugar ante el Madrid, con él seremos mucho más fuertes y le necesito para ese partido. Hablé con él, aún le duele el tendón de Aquiles. Me gustaría que jugase si está disponible». Radamel Falcao, más allá de lo futbolístico, tampoco termina de adaptarse junto a su familia a la vida en Estambul, aunque la afición espera que dé un salto de calidad al equipo cuando haya superado su lesión.

Bajas y dudas Ante el Sivasspor, Terim tampoco pudo contar con Mario Lemina para el centro del campo, y es «duda», según el propio técnico, para formar con Seri y N’Zonzi en la medular ante el Real Madrid. El lateral japonés Nagatomo volvió a una convocatoria y, aunque no jugó en liga, se espera que sea titular ante los blancos. Donk, otro de los jugadores entre algodones, sí jugó la segunda parte y formaría el trío de centrales junto a Luyindama y Marcao Teixeira. Respecto a Feghouli, que tampoco participó ante el Sivasspor, Terim apuntó que «su dolor en el pie no es grave. He preferido reservarlo para que juegue la Champions, por eso no jugó».