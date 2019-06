El lío de Mendy con el español y Lucas Vázquez

Mendy ya sabe lo que significa el Real Madrid: que cualquier cosa que hagas va a ser vigilada y estudiada. Mendy, que no se quitó los cascos de traducción en su presentación en el Bernabéu, dio un me gusta a un tuit en el que se decía que a Lucas Vázquez había que deportarlo. Las redes sociales son un peligro y Mendy ya se ha dado cuenta de eso. Enseguida se encendió la polémica. Lucas Vázquez es uno de los futbolistas que más rumores está despertando en este momento de salidas porque las llegada de Rodrygo y Hazard dejan poco espacio en las bandas. No está claro su futuro y el tuit de Mendy no ayudaba. El francés, que no ha tenido tiempo ni de conocer a sus compañeros de vestuario, enseguida se dio cuenta de que tenía que rectificar: “No habia entendido lo que significaba la frase del tweet. Voy a aprender rapido el español para que esto no vuelva a ocurrir jamas. HALA MADRID!!!