El magnífico regate de Zidane en un partido benéfico

Zidane está descansando pero también preparando el futuro equipo del Real Madrid. Está al tanto de todos los movimientos y a la espera de que Pogba se ponga a tiro, lo que por ahora no parece. Mientras se divierte y sigue dejando perlas del futbolista que era. En un partido benéfico vio que tenía espacio para profundizar y no dudó. Avanzó, hizo un regate extraordinario y después marcó dejando a todo el mundo con la boca abierta. Pasan los años, pero no el talento.