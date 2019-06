El mundo felicita a Nadal: “Leyenda infinita”

Que Rafael Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos puede ser más o menos discutible para unos y para otros; que es un personaje público muy querido y apreciado por todos es un hecho. Nadal es un tipo que no se mete en problemas, no sale en escándalos y no desentona en sus declaraciones. Y además, hace lo que se presupone a los mejores deportistas del mundo: ganar en su disciplina. Hoy el tenista ha ganado su duodécimo Roland Garros y sigue escribiendo la Historia de este deporte. Mientras tanto, muchas personalidades también escriben líneas en sus redes sociales, pero son para felicitar al tenista y alabar su gesta. Desde Pau Gasol hasta el Sevilla, todos quieren felicitar al manacorí.