El plan de Zidane para el Real Madrid contra el Barcelona y el Mallorca

Sin Kroos, Zidane tiene que trazar un plan para el Real Madrid. El alemán no pudo acabar la primera parte contra el Granada y ayer se confirmó que sufre una lesión en el aductor, lo que puede acarrear unas tres semanas de baja. Es decir, que no viaja con su selección en este parón por partidos internacionales, pero también significa que va a llegar muy justito al encuentro del 26 de octubre en el Camp Nou y seguro que no va a estar el fin de semana antes en Mallorca.

Hasta ahora, el centrocampista germano y Casemiro habían disputado todos los partidos y la mayoría de minutos porque por culpa de las lesiones Zidane no había tenido recambio. Kroos va a descansar por obligación y ahora el entrenador francés necesita pensar en el plan para Mallorca y después Barcelona.

Casemiro es fijo, aunque antes o después tiene que darle un respiro para que no le suceda lo de Kroos y tiene otro problema grave: suma cuatro amarillas. Quizá en Mallorca descanse.

Valverde tiene pinta de que va a ser el Casemiro de la nueva etapa de Zidane en el Real Madrid. Con actuaciones como contra el Granada va a ser complicado que le quiten el puesto. Pero sólo tiene 21 años y en las citas importantes, Zidane tira de veteranía. En Mallorca jugará, después...

Modric, que fue suplente contra el Granada va a tener que jugar por la lesión de Kroos y porque aún Zidane no imagina un partido en el Camp Nou.

James le está dando mucho al entrenador desde que ha vuelto, disciplinado y talentoso. Además, con gol. En Mallorca si se le ve titular. En Barcelona, competirá con Valverde.

Isco parece que va un paso por detrás tras acabar de salir de su lesión. Para ser titular puede que necesite más minutos.

¿Y un cambio de sistema? En los grandes choques, Zidane ha presentado un equipo compacto, bien cerrado atrás. Con Messi enfrente siempre le ha dado muchas vueltas. Puede que juegue con cuatro centrocampistas, pero para eso tiene que sacrificar a uno de arriba y ahora es muy complicado quitar a Bale, Benzema o Hazard.