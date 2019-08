El precio que el Manchester United pone a Pogba

El Manchester United se negó a negociar por Pogba cuando el Real Madrid preguntó por él y una vez cerrado el mercado de fichajes en la Premier sin que el conjunto inglés fichase un jugador con el que cubrir su posible baja, en el Bernabéu casi han cerrado la puerta para su fichaje. Según anunció Jugones, Pogba no entra ahora en los planes del conjunto blanco.

O por lo menos, no lo hace al precio de los 180 millones que el United había pedido por el futbolista, en un precio inalcanzable. Pero el verano de fichajes en la Liga española aún es muy largo y todo podía pasar. Tras su pretemporada, es probable que el Real Madrid fiche y habrá que ver si el Manchester United baja sus pretensiones si el futbolista presiona algo más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Según The Mirror, el periódico inglés, el United ve “incierto” el futuro del jugador y señala que el precio del futbolista podría haber bajado a los 160 millones de euros.

Pogba es la petición principal de Zidane. Es lo que pidió al Real Madrid para el proyecto y el club blanco ha intentado satisfacer a su entrenador, pero no ha podido llevarse a cabo hasta ahora. Otra situación sería si el Manchester entra a negociar y acepta hablar con el Real Madrid, cosa que no ha sucedido. La Premier ya ha comenzado y en su primer encuentro, el centrocampista francés fue un jugador fundamental en la victoria del equipo inglés.

Solskjaer, el entrenador que sustituyó a Mourinho en el banquillo de Old Trafford ha sido el primero que ha defendido que Pogba no puede moverse del equipo. Le considera un futbolista clave para hacer crecer a un equipo que no pasa por sus mejores momentos ahora mismos. Sin jugar la Champions, el United tiene que recuperar el prestigio que ha ido perdiendo al no competir con los mejores en la élite del fútbol europeo, pero tampoco con los equipos más potentes del fútbol inglés. Pogba es el futbolista que tiene que poner el hecho diferencial, el que acerque al United a los más grandes y eso hace que se niegue a venderlo.

Con contrato firmado, las opciones del Real Madrid pasan por el United: si se sienta a negociar, si escucha los deseos del futbolista, habrá alguna posibilidad. Como eso no ha sucedido, en el Bernabéu no piensan en Pogba por ahora.