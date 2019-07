Marco Asensio sufre rotura del ligamento cruzado y del menisco externo

En una disputa con Aubameyang, la pierna de Marco Asensio se quedó clavada en el césped. El jugador quedó tendido en el suelo, con la pierna estirada y las manos en la cara. Tuvo que ser retirado en camilla y abandonó el estadio en ambulancia. La preocupación fue inmediata en el club y en su entrenador.

"Estamos un poco preocupados. Es la rodilla y se ha ido al hospital a hacerse pruebas. Es lo malo del día Perdemos un jugador y estamos tocados", explicaba Zidane tras el encuentro.

La imagen de la lesión hace imaginarse que algo grave pasa en esa rodilla. Pero Zidane no quiere pensar más allá. No se plantea si la lesión del balear puede abrir una posibilidad para la continuidad de Bale en el equipo. "Yo estoy decepcionado con la lesión de Asensio. No tiene nada que ver la una con la otra. Estamos todos tocados por Marco. Ojalá sea lo menos malo posible", desea el entrenador.

Los exámenes médicos han detectado una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. "El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", añade el parte médico difundido por el Real Madrid.