No arranca el Real Madrid en esta pretemporada, derrotado de nuevo, en esta ocasión por el Tottenham, el subcampeón de Europa, y no goleado gracias a las paradas de Keylor Navas. Errores colectivos y errores individuales condenaron al conjunto de Zidane. El más llamativo fue el de Marcelo, que por querer salvar un saque de banda regaló una asistencia a Harry Kane. Encima a él, el futbolista más letal de los ingleses, que no perdonó en el mano a mano con Keylor. El gol vino por un fallo pero ya antes había rondado la portería del Madrid y sólo su guardameta lo había impedido, demostrando de nuevo que tiene mil vidas. Se lesionó Courtois, que no se sabe si llegará al comienzo de LaLiga, jugó él e hizo un partidazo.

Lo de Marcelo fue grave, pero puede suceder. Más preocupante quizá fue de nuevo el funcionamiento como grupo. Durante muchos tramos del encuentro, sobre todo al principio, las piezas no encajaban. Las pérdidas en la salida de balón se sucedían y Kroos y Modric eran de nuevo superados en el centro del campo: ni podían organizar ni les daba tiempo a defender. El coreano Son era indetectable, se colaba entre líneas y se podía girar. Eriksen estaba en todos lados y Kane avisaba. El gol sí trajo la primera reacción del Madrid, que se activó y se fue más arriba, aunque seguía concediendo atrás. Pero Benzema, al menos, tuvo un par de oportunidades para empatar. Las desaprovechó. No está siendo la pretemporada del francés. La verdad es que no mete una.

El equipo de Zidane siguió de subidón al comienzo de la segunda parte. No hizo cambios y el Tottenham sustituyó a nueve jugadores. Marcelo intentó solucionar en ataque el fallo en defensa y por su lado llevó peligro. Pero el equipo de Pochettino se fue asentando, se hizo el dueño de la pelota y de nuevo probó los reflejos de Keylor Navas, que tuvo que volar sobre todo ante un remate de Dele Alli. Fue espectacular la volea, pero la superó el paradón. Por no tener no tuvo ni suerte el Madrid, ya que sí marcó un gol, de Rodrygo, pero fue anulado por fuera de juego. La posición ilegal del brasileño era clara.

El entusiasmo de Kubo en los últimos minutos tampoco sirvió. Se sigue esperando al nuevo Real Madrid. También algo más de Hazard, que cada día deja detalles, pero sin terminar de romper.

0- Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Rodrygo, Hazard y Benzema.

También jugaron: Vinicius, Valverde, Nacho, Odriozola, Maniano, Isco, De la Fuente, Seoane y Kubo.

1- Tottenham: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Ndombelé, Winks, Lamela, Eriksen, Son y Kane.

También jugaron: Lloris, Walker Peters, Davinson Sánchez, Tanganga, Georgiu, Skipp, Sissoko, Dele Alli, Lucas Moura, Parrot, Sonny

Goles: 0-1 (min 22): Harry Kane.