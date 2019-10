Según el periódico Daily Star, el representante de Eriksen está en España para conversar con el Real Madrid el posible traspaso del futbolista. Erisken acaba contrato el verano próximo con el Tottenham y por tanto, a partir de enero sería libre para elegir equipo y en verano marcharse sin que nadie tuviese que pagar un traspaso por él. Sin duda, es la gran ganga del próximo mercado de fichajes estival.

Sin embargo, puede que Eriksen no tuviese que esperar tanto para aterrizar en el Real Madrid. Según anunció Marca, desde el club blanco podrían estar considerando fichar a algun centrocampista en la próxima ventana de fichajes, es decir en enero.

Una posibilidad era Van de Beek, pero éste se negó a cambiar de club tan pronto: “No quiero irme durante las vacaciones de invierno. Jugaré aquí toda la temporada, terminará el año en el Ajax. Eso me da claridad y tranquilidad. Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta. Pelear con un equipo por algo y a mitad de camino dejarlo... Quiero volver a hacer cosas con el Ajax esta temporada”, aseguró el futbolista del Ajax.

En cambio, con Eriksen las cosas son distintas. El Tottenham no está bien y habrá que ver si en enero sigue en la Champions. Y a no ser que le hagan una oferta irrechazable, las ganas de Eriksen por marcharse no van a cambiar. Ya le ofrecieron 200.000 libras semanales y dijo que no.

El centrocampista danés quiere irse y a diferencia de verano, si se marcha en enero, el Tottenham podría sacar algún rendimiento económico de uno de sus jugadores más valorados. La opción empieza a abrirse camino.