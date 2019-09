El truco de magia de Joaquín que se ha hecho viral en redes

Que Joaquín es un personaje público gracioso no va a pillar de sorpresa a nadie: mítico es ese famoso “No he cogido una raqueta en mi vida, Hulio”, después de “confesar” que una de sus pasiones era el tenis; o esa entrevista que le hizo a Marc Márquez, piloto de Moto GP, en la que ambos se desternillaban de risa. Ahora, el jugador del Betis ha querido cachondearse de un compañero de equipo, Alfonso Pedraza, haciéndole un truco de magia que provocó las risas de todos sus compañeros. El vídeo se puede ver a continuación.