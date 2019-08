El último dardo de Piqué al Real Madrid

Gerard Piqué compareció ante la prensa en la previa del partido contra el Nápoles y dejó un recado al Real Madrid. No citó el nombre de ningún equipo, pero el destinatario estaba claro después de las últimas temporadas del conjunto del Bernabéu, en las que apenas ha peleado por la Liga y por la Copa, pero sí ha tenido éxito en Europa. "Podríamos tirar la Liga y Copa como hacen algunos equipos y centrarnos en la Champions, pero no nos gusta la ruleta rusa. Nos gusta hacer las cosas bien, sentar una base en Liga y llegar bien al último tramo de la temporada", terminó el central el discurso sobre si las Ligas conseguidas por el Barcelona estaban devaluadas. Y empezó su argumento diciendo que en cierto sentido sí, pero porque han ganado 8 de las últimas once y han sido muy superiores. "Quizás no se valoran tanto porque muchas las ganamos con 15 ó 20 puntos de ventaja, pero competimos con equipos como el Real Madrid, el Sevilla, el Atlético, el Valencia... Que luego ganan la Champions y la Europa League", dijo el defensa.

Sobre la ansiada Champions admitió que "claro" que quieren ganarla, pero que deben "controlar la expectativa" para no hacerse daño. "Por esa expectativa -insiste- quedó una sensación agridulce la temporada pasada, pero cuando se gana la Liga es un buen año".