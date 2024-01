El camino para volver a ser Reinildo

El Atlético busca reforzar la defensa con la llegada de Gabriel Paulista, un veterano que debe hacer la función de rotación en el fondo del equipo que años atrás cumplía Felipe. Pero el refuerzo que esperaba Simeone ya estaba en el equipo, aunque necesitaba recuperarse de una grave lesión.

El 25 de febrero del año pasado Reinildo cayó al césped del Santiago Bernabéu y se agarró la rodilla. Se había roto el ligamento cruzado y el Atlético perdía casi para un año a su mejor defensa. «Lo vamos a extrañar por su personalidad, su sonrisa y su frescura, porque siempre está en manga corta aunque haga frío. Vamos a estar cerca de él», decía Simeone en la sala de prensa del estadio madridista.

Tardó 301 días en volver a saltar al campo. Fue en el último partido del año pasado contra el Sevilla, justo antes de empalmar las vacaciones con la llamada de Mozambique para la Copa de África. El domingo volvió a jugar desde el comienzo. Habían pasado 337 días desde la lesión. Pero como si no hubiera pasado nada. «Nos dio lo que siempre nos ha dado. Se fue con su selección, ha jugado tres partidos seguidos, ha marcado un gol, ha tenido continuidad y ha vuelto con la misma ilusión y la misma alegría porque la plantilla lo quiere muchísimo», explicaba Simeone después del partido contra el Valencia.

«En los duelos es difícil de superar y tiene cosas para delante que tenemos que sacar. Cuando llega de extremo tiene fuerza, velocidad, la misma que tiene defendiendo y veremos si nos puede dar más», añadía el entrenador del Atlético.

En esa aportación ofensiva estaba trabajando Simeone con él cuando se lesionó. «Hablamos con él y nos dice que quiere atacar más porque en Francia era uno de los mejores laterales ofensivos y vamos a trabajar esa faceta», aseguraba el Cholo unos días antes de la lesión de Reinildo. «Con un poco más de confianza creo que las cosas van a salir porque siempre he jugado de lateral ofensivo. Tengo la confianza del entrenador y del equipo y eso ayuda a que te vayas soltando», aseguraba después del partido ante el Valencia el jugador mozambiqueño.

El domingo aguantó los noventa minutos en el campo. Y acabó satisfecho con su rendimiento. «Estoy muy bien, me siento bien. Me ha hecho mucho bien estar con mi selección en la Copa de África porque he tenido los minutos que necesitaba», aseguraba.

«Siempre pienso en ir poco a poco. Cuando me lesioné pensé primero en recuperarme, y luego me imaginé el día que volvería a jugar. Me lo tomé como un desafío», aseguraba. Y el desafío lo superó contra el Valencia. «Siempre doy todo de mí. Juego cada partido como si fuese el último. Lo primero que he pensado es que tenía que volver. Quería estar aquí con mis compañeros ayudando porque los quiero mucho. Somos una familia», decía. Y la familia ahora por fin está completa.