El enigmático tuit de De Gea tras los rumores de su vuelta al Manchester United

David de Gea está sin equipo tras salir del United hace tres meses cuando todo parecía que estaba renovado. El ex 'Red Devils', ya como agente libre, valora diferentes propuestas. Algunos aficionados pidieron su vuelta por redes sociales a raíz de una foto que el guardameta español compartió con Bruno Fernandes. Pero este rumor ya es una posibilidad real que ha ido cogiendo fuerza. El rendimiento de Onana, pese a su gran actuación en el último partido, está bajo lupa.

De Gea agitó más el tema tras leer una información de 'The Sun' donde se hablaba sobre la posibilidad de este regreso. El madrileño 'twitteó' un emoticono de una cara con rostro pensativo. Muchos aficionados reaccionaron pidiendo su regreso.

No hay duda de que si, finalmente, este fichaje se concreta sería gracias al deseo de los aficionados del Manchester United de volver a contar con un portero fiable a raíz del mal rendimiento de Onana en sus primeros meses como 'Red Devil'. Además, el portero camerunés disputará la Copa África en enero, obligando al club a buscar un relevo de cara a esas fechas.

De Gea fue galardonado con el Guante de Oro hace unos meses y protagonizó un discurso reflexivo. "La idea de que los jugadores le den palmaditas en la espalda es ridícula, ese es su trabajo. No, no lo mantendría como el número 2. Él no querría eso y no se quedaría por esa razón. Lo ha hecho bien, ha ganado algunos premios a Jugador del Año, pero ¿qué gran problema es ese? Se trata de lo que el equipo está logrando ahora. Creo que ha cometido demasiados errores a lo largo de los años. Intentó dejar el club hace unos años e irse al Real Madrid...", dijo.